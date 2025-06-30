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Yeni Şafak’tan Sert Manşet! Ekonomi Yönetimini Bu Kez Vergilerle Hedef Aldı

Yeni Şafak’tan Sert Manşet! Ekonomi Yönetimini Bu Kez Vergilerle Hedef Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 11:25

Son günlerde ekonomi yönetimi ve Bakan Mehmet Şimşek’i üstü kapalı hedef alan Yeni Şafak’tan dikkat çeken bir başlık daha geldi. Yeni Şafak gazetesi 30 Haziran Pazartesi günü “Her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok” başlığını attı. Yeni Şafak’ın manşeti sosyal medyada dikkat çekti.

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Yeni Şafak gazetesinin dikkat çeken ve "Kime mesaj verdi?" sorularını doğuran manşeti böyleydi👇🏻

Yeni Şafak gazetesinin dikkat çeken ve "Kime mesaj verdi?" sorularını doğuran manşeti böyleydi👇🏻

Haberde “Faiz, borsa ve döviz spekülatörlerine vergi yok, çalışana ve üretene her türlü vergi var” denilirken “Şirketler ve tüzel kişilerin döviz işlemleri kârları ticari kazanç kapsamında yüzde 25 vergilendirilirken bireysel olarak sık sık yüklü miktarlarda al-sat ile yüksek gelir elde edenler tek kuruş vergi ödemiyor” spotu yer aldı. 

Haberde Anayasa’nın 73. Maddesi “Herkes mali gücüne göre vergi” öder hatırlatıldı.

“Vatandaşın günlük ekmek parasından dahi vergi kesiliyor.”

“Vatandaşın günlük ekmek parasından dahi vergi kesiliyor.”

Haberde ekonomi yönetimine dair şikayet ve sorunlar art arda sıralanırken milyonlarca dolar-alım satım yaparak kazanç elde edenlerden herhangi ücret alınmamasına vurgu yapıldı. Bu durum “Türkiye’de en büyük istismar alanı” olarak nitelendirildi. 

Denetimsizlik olduğu dile getirilen haberde döviz piyasalarındaki spekülatif hareketlerin fiyat dalgalanmalarına ve manipülasyonlara zemin hazırladığı vurgulandı.

“Bu ülkede maaşlı vergi veriyor, dövize oynayan elini yıkayıp çıkıyor!”

“Bu ülkede maaşlı vergi veriyor, dövize oynayan elini yıkayıp çıkıyor!”

Manşette “Sistemin kazananı belli” başlığıyla şunlar eleştirildi:

  • Vergi vatandaşın sırtında, döviz kazancı zenginin cebinde!”

  • “Bu ülkede maaşlı vergi veriyor, dövize oynayan elini yıkayıp çıkıyor!”

  • “Şirket kazanırsa vergi al, milyonlarca dolar döviz al satçısı kazanırsa alkışla! Ekonomik adalet bu mu?

  • “Döviz kazancı vergi dışıysa, vergi sistemi neden var?”

  • “Borsa, faiz ve dövizle oynayanlara vergi dokunmaz!”

  • “Vergi, gelirle değil ayrıcalıkla ölçülüyorsa bu sistem Anayasa Madde 73’e aykırıdır.”

Yeni Şafak'ın manşetine gelen yorumlardan birkaçını derledik👇🏻

Yeni Şafak'ın manşetine gelen yorumlardan birkaçını derledik👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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