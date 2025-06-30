Yeni Şafak’tan Sert Manşet! Ekonomi Yönetimini Bu Kez Vergilerle Hedef Aldı
Son günlerde ekonomi yönetimi ve Bakan Mehmet Şimşek’i üstü kapalı hedef alan Yeni Şafak’tan dikkat çeken bir başlık daha geldi. Yeni Şafak gazetesi 30 Haziran Pazartesi günü “Her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok” başlığını attı. Yeni Şafak’ın manşeti sosyal medyada dikkat çekti.
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Yeni Şafak gazetesinin dikkat çeken ve "Kime mesaj verdi?" sorularını doğuran manşeti böyleydi👇🏻
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“Vatandaşın günlük ekmek parasından dahi vergi kesiliyor.”
“Bu ülkede maaşlı vergi veriyor, dövize oynayan elini yıkayıp çıkıyor!”
Yeni Şafak'ın manşetine gelen yorumlardan birkaçını derledik👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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