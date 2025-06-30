Yeni Şafak’tan Sert Manşet! Ekonomi Yönetimini Bu Kez Vergilerle Hedef Aldı

Haberde “Faiz, borsa ve döviz spekülatörlerine vergi yok, çalışana ve üretene her türlü vergi var” denilirken “Şirketler ve tüzel kişilerin döviz işlemleri kârları ticari kazanç kapsamında yüzde 25 vergilendirilirken bireysel olarak sık sık yüklü miktarlarda al-sat ile yüksek gelir elde edenler tek kuruş vergi ödemiyor” spotu yer aldı.

Haberde Anayasa’nın 73. Maddesi “Herkes mali gücüne göre vergi” öder hatırlatıldı.