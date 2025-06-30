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AFAD Açıkladı: Yangından Etkilenenlere Hane Başına Maddi Yardım Yapılacak

AFAD Açıkladı: Yangından Etkilenenlere Hane Başına Maddi Yardım Yapılacak

İzmir Bilecik
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 17:12

Türkiye’de henüz yaz aylarının en sıcak günleri gelmemişken orman yangınları birçok vatandaşımızı yerinden etti. AFAD, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay’da yaşanan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

AFAD’ın açıklamasında, afetzedelere maddi olarak para yardımı yapılacağı bilgisi yer aldı.

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Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle 50 binden fazla vatandaş geçici olarak güvenli bölgeye nakledildi.

Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle 50 binden fazla vatandaş geçici olarak güvenli bölgeye nakledildi.

Sakarya, Bilecek, Manisa, İzmir ve Hatay’da yaşanan orman yangınlarında toplam 80 vatandaş tedavi altına alındı. 79 kişi taburcu edilirken, Bilecik’te bir kişinin tedavisinin sürüdüğü öğrenildi.

AFAD, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahırın, İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar aldığını açıkladı.

İzmir ve Bilecik’te yangından etkilenenlere maddi yardım yapılacak.

İzmir ve Bilecik’te yangından etkilenenlere maddi yardım yapılacak.

AFAD, Bilecik ve İzmir’de yaşanan yangınlar için “Genel Hayata Etkililik” oluru alındığını açıklayarak, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzede vatandaşlara hane başına 162 bin bira, konteyner talep eden vatandaşlara hane başına 72 bin lira nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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