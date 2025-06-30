AFAD Açıkladı: Yangından Etkilenenlere Hane Başına Maddi Yardım Yapılacak

AFAD, Bilecik ve İzmir’de yaşanan yangınlar için “Genel Hayata Etkililik” oluru alındığını açıklayarak, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzede vatandaşlara hane başına 162 bin bira, konteyner talep eden vatandaşlara hane başına 72 bin lira nakdi yardım yapılacağını duyurdu.