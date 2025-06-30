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Kahramanmaraş Depreminin Firari Sanıklarındandı: Hüseyin Yalçın Coşkun’un Ölümü Doğrulandı

Kahramanmaraş Depreminin Firari Sanıklarındandı: Hüseyin Yalçın Coşkun’un Ölümü Doğrulandı

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 18:48

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilinen illerinden olan Hatay’da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın firari müteahhiddi Hüseyin Yalçın Coşkun’un Karadağ’da ölü olarak bulunduğu iddia edilmişti.

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Hüseyin Yalçın Coşkun’un ölümü Interpol tarafından teyit edildi. Coşkun’un, bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

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“Cennetten bir köşe” olarak pazarlanan Hatay’daki Rönesans Rezidans Kahramanmaraş depreminde 269 kişiye mezar olmuştu.

“Cennetten bir köşe” olarak pazarlanan Hatay’daki Rönesans Rezidans Kahramanmaraş depreminde 269 kişiye mezar olmuştu.

Rezidansın müteahhitlerinden biri olan Mehmet Yaşar Coşkun 2023 yılında yurt dışına kaçmak üzereyken havaalanında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Firmanın diğer ortağı kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun ise yurt dışına kaçmıştı. 

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı Hüseyin Yalçın Coşkun’un Karadağ’da ölü olarak bulunduğu iddia edilmişti.

Oğlu teşhis etti, Interpol doğruladı.

Oğlu teşhis etti, Interpol doğruladı.

Uzun süredir firari olan Coşkun’un ölüm belgesi Interpol tarafından Türkiye’nin Karadağ'daki Podgoritsa Büyükelçiliği’ne gönderildi.

Belgede, Coşkun’un oğlu Ege Coşkun’un da babasının ölümünü doğruladığı belirtilirken, Türk makamlarının UYAP sistemi üzerinden yaptıkları kontrollerle de ölüm bilgisi teyit edildi. Yetkililer, Coşkun’un arama kaydının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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