Kahramanmaraş Depreminin Firari Sanıklarındandı: Hüseyin Yalçın Coşkun’un Ölümü Doğrulandı
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilinen illerinden olan Hatay’da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın firari müteahhiddi Hüseyin Yalçın Coşkun’un Karadağ’da ölü olarak bulunduğu iddia edilmişti.
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Hüseyin Yalçın Coşkun’un ölümü Interpol tarafından teyit edildi. Coşkun’un, bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.
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“Cennetten bir köşe” olarak pazarlanan Hatay’daki Rönesans Rezidans Kahramanmaraş depreminde 269 kişiye mezar olmuştu.
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Oğlu teşhis etti, Interpol doğruladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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