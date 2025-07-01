LeMan’daki Tartışılan Hz. Muhammed Karikatürünü Çizen Karikatüristin İfadesi Ortaya Çıktı
LeMen Dergisi’nde yayınlanan ve Hz. Muhammed’in resmedildiği iddia edilen karikatürü çizen D.P’nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı.
Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden D.P., “Türkiye’de uzun yıllardır çizerlik yapıyorum. Bu meslekte öğrendiğimiz ilk kural, din konularına girmemek ve dinle alay etmemektir. Bu ilkeye her zaman bağlı kaldım.” dedi.
Kaynak: Pointer
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LeMan’da yer alan bir karikatürde Hz. Muhammed’in resmedildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı.
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"Aslında barış dolu bir çalışmaydı"
“İlk kural din konularına girmemek ve dinle alay etmemektir.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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