Özgür Özel, Hz. Muhammed'e Saygısızlık Yaptığı İddiasıyla Lince Maruz Kalan Leman Hakkında Konuştu
Leman'da yayınlanan bir karikatür Hz. Muhammed'e saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Soruşturma ve soruşturmanın ardından gelen erişim engellerinin yanı sıra, dün gece de dergi binasına saldırılar olmuştu. Yaşanan olayların ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.
Bugün bu konuya değinen isimler arasında Özgür Özel de vardı.
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Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
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Özgür Özel, karikatürü ilk gördüğü anda oluşan tepkisini paylaştı.
"Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek değildir"
"Saygısızlığa da izin vermem, yapılmamış saygısızlık üzerinden lince de..."
TRT'de "kasadan çıktığı iddia edilen paralara" tepki gösterdi.
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"Seçime kadar bekle ulan"
Özgür Özel'de "millete güveniyorum" tepkisi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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