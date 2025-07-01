onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel, Hz. Muhammed'e Saygısızlık Yaptığı İddiasıyla Lince Maruz Kalan Leman Hakkında Konuştu

Özgür Özel, Hz. Muhammed'e Saygısızlık Yaptığı İddiasıyla Lince Maruz Kalan Leman Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 15:59

Leman'da yayınlanan bir karikatür Hz. Muhammed'e saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Soruşturma ve soruşturmanın ardından gelen erişim engellerinin yanı sıra, dün gece de dergi binasına saldırılar olmuştu. Yaşanan olayların ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

Bugün bu konuya değinen isimler arasında Özgür Özel de vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmaların 100. günü nedeniyle düzenlenen '100 Karası' toplantısı'nda konuştu. Özel'in gündeminde İBB ile CHP'ye yönelik operasyonlar ve Leman dergisi vardı.

Özgür Özel, karikatürü ilk gördüğü anda oluşan tepkisini paylaştı.

Özgür Özel, karikatürü ilk gördüğü anda oluşan tepkisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karikatür kriziyle ilgili karikatürü ilk gördüğünde neler düşündüğünü kamuoyuyla paylaştı: 

'Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu arttırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda Leman Gazetesi Hz.Peygamber'in karikatürünü çizmiş

İlk tepkim: Yanlış olmuş, olur mu karikatür, peygamberin resmi mi olur?

İkinci tepkim: Yav yapmamışlardır, bu doğru değildir, Leman öyle bir dergi değil demek olmuştur.'

"Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek değildir"

"Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek değildir"

Karikatüre baktıktan sonra düşündüklerini söyleyen Özgür Özel, karikatürü yorumlayarak karikatürün aslında ne anlattığını kendi açısından dile getirdi: 

'Aldım karikatüre baktım, kolayı şu karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak 'Peygamber efendimize bunları diyenleri ben de kınıyorum' demek işin kolayıdır, yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz.

Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara sesleniyorum, dönün bir bakın, ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar 'Selamın Aleyküm ben Muhammet' diyor.

Bunu Hz. Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar, Hz.Muhammed peygamber katındadır, melek değildir.

Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz.Muhammed'den alan bir müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazze'lidir.

Peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş, bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.'

"Saygısızlığa da izin vermem, yapılmamış saygısızlık üzerinden lince de..."

"Saygısızlığa da izin vermem, yapılmamış saygısızlık üzerinden lince de..."

Özgür Özel, Leman konusundaki sözlerini ne peygambere bir saygısızlığa izin vereceğini ne de olmamış bir saygısızlık üzerinden oluşacak toplumsal linci onaylayacağını söyleyerek şu sözlerle noktaladı: 

'Ama kolay, fırsat var, peygamberin resmini çizdiler saldırın Leman'a, o Leman hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır, hepiniz susarken İsrail'le ticarete karşı cephe alan Leman'dır, o Leman Motokurye Samet'i kapak yapmış, Samet'in kardeşine destek vermiş Leman'dır.

Hz.Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek!''

TRT'de "kasadan çıktığı iddia edilen paralara" tepki gösterdi.

TRT'de "kasadan çıktığı iddia edilen paralara" tepki gösterdi.

Özgür Özel, daha sonra İBB soruşturması kapsamındaki konulara da değindi. 

Özel, TRT'nin görüntülerde kasalardan para çıktığına dair yaptığı haberlere sert tepki gösterdi. Kasadan para çıkma görüntüleri ile ilgili Özgür Özel 'Sadece mermi çıkan kasada, ekranın yarısına kırmızı yazıyla 'gizli kasalara ulaşıldı' deyip kasadan dolar çıktı görüntüsü verdiler ekrana. Tutanakta kasada mermi bulunmuştur yazıyor. Kasadan para çıkmadı deyince, 'elimizde görüntü yoktu stok video kullandık diyorlar.' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Seçime kadar bekle ulan"

"Seçime kadar bekle ulan"

Özgür Özel, stok video cavabına 'Stoktan video kullandık. Kusura bakmayın dediler. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan. Seçime kadar bekle.' diyerek tepki gösterdi.

Özgür Özel'de "millete güveniyorum" tepkisi.

Özgür Özel'de "millete güveniyorum" tepkisi.

Özel, kendisiyle ilgili 'neye güveniyor?' soruları sorulduğuna dikkat çekerek 'Özgür Özel neyine güveniyor? Millete güveniyorum lan. Millete güveniyorum. Milletten başka güvenecek kim var? Millete güveniyorum millete.' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
13
10
8
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın