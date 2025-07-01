Özgür Özel, Hz. Muhammed'e Saygısızlık Yaptığı İddiasıyla Lince Maruz Kalan Leman Hakkında Konuştu

Karikatüre baktıktan sonra düşündüklerini söyleyen Özgür Özel, karikatürü yorumlayarak karikatürün aslında ne anlattığını kendi açısından dile getirdi:

'Aldım karikatüre baktım, kolayı şu karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak 'Peygamber efendimize bunları diyenleri ben de kınıyorum' demek işin kolayıdır, yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz.

Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara sesleniyorum, dönün bir bakın, ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar 'Selamın Aleyküm ben Muhammet' diyor.

Bunu Hz. Muhammed'i resmetmişler olarak söylüyorlar, Hz.Muhammed peygamber katındadır, melek değildir.

Orada Muhammed Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz.Muhammed'den alan bir müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazze'lidir.

Peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş, bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.'