Leman'ın İnternet Sitesi ve X Hesabı Erişeme Engellendi
Leman dergisi hakkında, yayınladıkları karikatür sebebiyle dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli soruşturma başlatılmıştı. Dün bir grubun saldırısına da uğrayan dergi binasının ardından dört kişi gözaltına alınmıştı.
Bugün de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği dergiyle ilgili engelleme kararları çıkardı.
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Leman dergisiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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Erişim engeli kararı çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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