onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Leman'ın İnternet Sitesi ve X Hesabı Erişeme Engellendi

Leman'ın İnternet Sitesi ve X Hesabı Erişeme Engellendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 14:15

Leman dergisi hakkında, yayınladıkları karikatür sebebiyle dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli soruşturma başlatılmıştı. Dün bir grubun saldırısına da uğrayan dergi binasının ardından dört kişi gözaltına alınmıştı. 

Bugün de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği dergiyle ilgili engelleme kararları çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leman dergisiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Leman dergisiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yayınlanan bir karikatür sebebiyle dini değerleri aşağılama suçuyla soruşturma açılan karikatür dergisi Leman'ın dört çalışanı gözaltına alınmıştı. Soruşturma neticesinde dergiye toplatma kararı alınırken bir karar da İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nden geldi.

Erişim engeli kararı çıktı.

Erişim engeli kararı çıktı.

LeMan Dergisi’nin web sitesi ve X hesabı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla erişime engellendi. Kararda, gerekçe olarak millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi. X platformu ise hesabı henüz Türkiye'de erişime kapatmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
17
12
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın