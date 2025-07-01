Leman'ın İnternet Sitesi ve X Hesabı Erişeme Engellendi

LeMan Dergisi’nin web sitesi ve X hesabı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla erişime engellendi. Kararda, gerekçe olarak millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi. X platformu ise hesabı henüz Türkiye'de erişime kapatmadı.