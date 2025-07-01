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Türkiye Genelinde Şap Hastalığı Alarmı: 81 İlde Tüm Hayvan Pazarları Kapatıldı

Türkiye Genelinde Şap Hastalığı Alarmı: 81 İlde Tüm Hayvan Pazarları Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:35 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 14:09

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.

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Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.

Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.

Genel Müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği Genel Müdür Ersin Diler imzalı 'acele' kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi. 

Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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