Türkiye Genelinde Şap Hastalığı Alarmı: 81 İlde Tüm Hayvan Pazarları Kapatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.
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Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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