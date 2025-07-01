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İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha Meydana Geldi: Bursa'da 1 Saat Arayla İkinci Deprem

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha Meydana Geldi: Bursa'da 1 Saat Arayla İkinci Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:01 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 13:29

Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü bir kez daha Bursa Gemlik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 'An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' dedi.

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Bursa'da günün ikinci depremi meydana geldi.

Bursa'da günün ikinci depremi meydana geldi.

Saat 11:47'de 3.9 ile sallanan Bursa, bu kez 4.2 ile sallandı. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bursa Gemlik merkez üssü olmak üzere bir deprem meydana geldi. 10 km derinlikte olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. 

Bursa'da meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Fatih Karaduman

nasıl 4 bunlar anlamadım ki beşik gibi salladık.

Otto Skorzeny

Ülke de daha büyük deprem var normal depremi umarsamıyorum

Ricardo__Rossiano

işte aradığım yorum 👏👏👏