İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha Meydana Geldi: Bursa'da 1 Saat Arayla İkinci Deprem
Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü bir kez daha Bursa Gemlik.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 'An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' dedi.
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Bursa'da günün ikinci depremi meydana geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Görükleden hissedildi baya
nasıl 4 bunlar anlamadım ki beşik gibi salladık.
Ülke de daha büyük deprem var normal depremi umarsamıyorum
işte aradığım yorum 👏👏👏