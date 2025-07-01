İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Daha Meydana Geldi: Bursa'da 1 Saat Arayla İkinci Deprem

Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü bir kez daha Bursa Gemlik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 'An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' dedi.