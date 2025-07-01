onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu: Depremin Merkez Üssü Bursa Gemlik Olarak Açıklandı

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu: Depremin Merkez Üssü Bursa Gemlik Olarak Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 11:51 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 12:26

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 11:47'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok ilinde hissedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
7
5
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın