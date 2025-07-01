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İddia: Muhammed Yakut Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti!

İddia: Muhammed Yakut Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti!

Muhammed Yakut
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 11:08 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 12:13

2023 yılında sosyal medyada çektiği videolarla bir anda gündem olan Muhammed Yakut’un cezaevinden tahliye olduktan bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

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"Deliler Delisi" adıyla video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

"Deliler Delisi" adıyla video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

Paylaştığı videolarda gündem olan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. 

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, 2023 Eylül'ünde İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Anadolu Ajansı, İspanyol emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut'un İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldığını aktarmıştı.

Muhammed Yakut öldü mü?

Muhammed Yakut öldü mü?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Muhammed Yakut, kısa süre önce tahliye oldu ve tahliyesinden bir gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sosyal medyada dolaşan bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama olmadı.

Muhammed Yakut kimdir?

Muhammed Yakut kimdir?

Sosyal medyada yayınladığı özellikle siyasi içerikli videolarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğenidir. 11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasetçiler hakkında öne sürdüğü iddialarla tanındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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