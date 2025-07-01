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Muhammed Yakut Kimdir, Aslen Nereli? Muhammed Yakut Öldü mü?

Muhammed Yakut Kimdir, Aslen Nereli? Muhammed Yakut Öldü mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 12:10

2023 yılında Youtube'da 'Delilerin Delisi' adıyla videolar yayınlayan Muhammed Yakut, tüm gözleri üzerine çekmişti. Videolarda yer verdiği iddiaların ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve bir süredir cezaevinde olan Muhammet Yakut'un tahliyesinin ardından kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Yakut'un öldüğüne dair iddialar ve son durumu ise merak konusu oldu. Peki, Muhammet Yakut kimdir? Öldü mü? 

İşte, detaylar...

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Muhammed Yakut Kimdir?

Muhammed Yakut Kimdir?

Muhammed Yakut, hakkında sosyal mecralarda pek fazla bilgi yer almasa da Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinmektedir. Tanınmış bir ailenin mensubu olduğu ifade edilen Muhammed Yakut'un, Hacı Hasan Yakut'un oğlu ve Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un ise yeğeni olduğu dile getirilmiştir. 

Muhammed Yakut Kaç Yaşındadır? 

1972 yılında dünyaya geldiği bilinen Muhammed Yakut, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. 

Muhammed Yakut Aslen Nerelidir?

Muhammed Yakut'un Diyarbakırlı olduğu ve burada dünyaya geldiği de biliniyor.

Muhammed Yakut Evli mi?

Muhammed Yakut, evlidir. Ayrıca Yakut çiftinin çocukları da var.

Muhammed Yakut'un Kariyer Hayatı

Muhammed Yakut'un Kariyer Hayatı

Muhammed Yakut'un daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı biliniyor. 1992 yılında BOTAŞ'ta çalıştığını belirten Yakut, başkent Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahibi.

Muhammed Yakut ve Sosyal Medyanın Gündemine Oturan Youtube Yayınları

Muhammed Yakut ve Sosyal Medyanın Gündemine Oturan Youtube Yayınları

Muhammed Yakut, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çekmişti. 11 Nisan 2023 tarihinde Youtube'da 'Delilerin Delisi' adıyla videolar paylaşmaya başlamış, siyasiler ve bürokratik çevreler hakkında ses getiren iddialarla tanınmıştı. 

Muhammed Yakut'un Suç Dosyaları

Paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine oturan Yakut'un suç dosyasında 14 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları nedeniyle Yakut hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. 6 Mayıs 2023 tarihinde çıkan kararın ardından Yakut'un yerinin tespit edildiği ve İspanya'da yakalandığı açıklanmıştı.

Muhammed Yakut Öldü mü? Neden Öldü?

Muhammed Yakut Öldü mü? Neden Öldü?

1 Temmuz 2025 itibarıyla sosyal medyada çıkan bazı iddialara göre, Muhammed Yakut kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İddialar arasında, Yakut'un cezaevinden tahliyesinin ardından vefat ettiği, cenazesinin adli tıp kurumuna gönderildiği ve memleketi Diyarbakır'a nakledileceği de yer alıyordu. 

Ancak bu iddialara karşılık henüz resmi makamlarca bir doğrulama bulunmuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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