Muhammed Yakut Kimdir, Aslen Nereli? Muhammed Yakut Öldü mü?
2023 yılında Youtube'da 'Delilerin Delisi' adıyla videolar yayınlayan Muhammed Yakut, tüm gözleri üzerine çekmişti. Videolarda yer verdiği iddiaların ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve bir süredir cezaevinde olan Muhammet Yakut'un tahliyesinin ardından kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Yakut'un öldüğüne dair iddialar ve son durumu ise merak konusu oldu. Peki, Muhammet Yakut kimdir? Öldü mü?
İşte, detaylar...
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Muhammed Yakut Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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