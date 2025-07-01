Muhammed Yakut Kimdir, Aslen Nereli? Muhammed Yakut Öldü mü?

Muhammed Yakut, hakkında sosyal mecralarda pek fazla bilgi yer almasa da Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinmektedir. Tanınmış bir ailenin mensubu olduğu ifade edilen Muhammed Yakut'un, Hacı Hasan Yakut'un oğlu ve Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un ise yeğeni olduğu dile getirilmiştir.

Muhammed Yakut Kaç Yaşındadır?

1972 yılında dünyaya geldiği bilinen Muhammed Yakut, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Muhammed Yakut Aslen Nerelidir?

Muhammed Yakut'un Diyarbakırlı olduğu ve burada dünyaya geldiği de biliniyor.

Muhammed Yakut Evli mi?

Muhammed Yakut, evlidir. Ayrıca Yakut çiftinin çocukları da var.