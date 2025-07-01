onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Silah Bırakma Takvimi Belli Oluyor: "PKK Günler İçinde Silah Bırakacak"

Silah Bırakma Takvimi Belli Oluyor: "PKK Günler İçinde Silah Bırakacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:53

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak PKK için silah bırakma takviminin yaklaştığını söyledi ve 'Önümüzdeki günler son derece önemli' dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini de duyurdu. 

Rudaw'da yer alan haberde ise 'Türkiye’de çözüm sürecinin başlatılmasına katkı amacıyla ‘iyi niyet göstergesi’ olarak basına açık törende silah bırakacak.' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öcalan'ın çağrısı ve fesih kongresinden sonra silah bırakma takvimi netleşiyor.

Öcalan'ın çağrısı ve fesih kongresinden sonra silah bırakma takvimi netleşiyor.

Öcalan'ın İmralı Heyeti aracılığıyla yaptığı çağrı sonucunda PKK bir fesih kongresi gerçekleştirmiş ve örgütün iki ayrı bölgede toplanan üyelerinin kararıyla feshedileceği duyurulmuştu. 

Ancak silah bırakma işleminin nasıl ve ne zaman olacağı belirsizliğini korurken bugün yapılan açıklama ile süreçte yeni bir döneme geçildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yi kabul edeceğini söyledi. Sözleri arasındaki en önemli nokta ise PKK için silah bırakma sürecinin ne zaman olacağına dairdi. 

Çelik, 'Kesin takvim vermek istemem. İlk sorulduğunda aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim, ardından haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacak' açıklaması yaptı.

Rûdaw da silahların basına açık şekilde bırakılacağını duyurdu.

Rûdaw da silahların basına açık şekilde bırakılacağını duyurdu.

Rûdaw’a konuşan iki kaynak, temmuz ayının 3'ü ile 10’u arasında, sayıları muhtemel 20 ile 30 kişi arasında değişen bir grup PKKlının Süleymaniye'de medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacağını belirtti.

Yine Rûdaw’da kaynaklara dayandırılan bilgiye göre medyanın da katılımıyla düzenlenen törende silah bırakan üyelerin, daha sonra geldikleri gibi silahsız olarak üslerine dönecekleri söylendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın