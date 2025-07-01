Silah Bırakma Takvimi Belli Oluyor: "PKK Günler İçinde Silah Bırakacak"
AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaparak PKK için silah bırakma takviminin yaklaştığını söyledi ve 'Önümüzdeki günler son derece önemli' dedi.
Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini de duyurdu.
Rudaw'da yer alan haberde ise 'Türkiye’de çözüm sürecinin başlatılmasına katkı amacıyla ‘iyi niyet göstergesi’ olarak basına açık törende silah bırakacak.' denildi.
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Öcalan'ın çağrısı ve fesih kongresinden sonra silah bırakma takvimi netleşiyor.
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar geldi.
Rûdaw da silahların basına açık şekilde bırakılacağını duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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