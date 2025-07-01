Silah Bırakma Takvimi Belli Oluyor: "PKK Günler İçinde Silah Bırakacak"

Rûdaw’a konuşan iki kaynak, temmuz ayının 3'ü ile 10’u arasında, sayıları muhtemel 20 ile 30 kişi arasında değişen bir grup PKKlının Süleymaniye'de medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacağını belirtti.

Yine Rûdaw’da kaynaklara dayandırılan bilgiye göre medyanın da katılımıyla düzenlenen törende silah bırakan üyelerin, daha sonra geldikleri gibi silahsız olarak üslerine dönecekleri söylendi.