İstanbul'da Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli 1 Temmuz Salı İstanbul ve Çevresi Son Depremler
İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, telefonlarına gelen 'deprem uyarısı' ardından korku dolu anlar yaşadı. Deprem uyarısının ardından İstanbul'un bazı noktalarında sarsıntılar hissedildi. AFAD ve Kandilli'den hissedilen depremlere dair açıklamalar geldi. Buna göre, İstanbul'a yakın bir konumda olan Bursa'da depremler yaşandı. Bursa'da yaşanan deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi.
Peki İstanbul'da deprem mi oldu? İşte son depremler listesi.
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İstanbul'da Deprem mi Oldu?
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AFAD İstanbul Son Depremler Listesi
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Kandilli Son Depremler Listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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