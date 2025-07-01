İstanbul'da Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli 1 Temmuz Salı İstanbul ve Çevresi Son Depremler

İstanbul'da deprem olmadı. Ancak 1 Temmuz'da yaşanan Bursa depremleri, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına deprem uyarı sisteminden 'orta şiddette uyarı' geldi. Bazı kullanıcılar ise 'hafif şidette' uyarısı aldığını belirtti. Bursa'da yaşanan depremler, İstanbul'un bazı noktalarında hissedildi. Depremlerin ardından yaşanan herhangi bir kayıp olup olmadığı ise bilinmiyor. Uzman isimlerden herhangi bir açıklama gelmedi.