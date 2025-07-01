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İstanbul'da Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli 1 Temmuz Salı İstanbul ve Çevresi Son Depremler

İstanbul'da Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli 1 Temmuz Salı İstanbul ve Çevresi Son Depremler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 13:20

İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, telefonlarına gelen 'deprem uyarısı' ardından korku dolu anlar yaşadı. Deprem uyarısının ardından İstanbul'un bazı noktalarında sarsıntılar hissedildi. AFAD ve Kandilli'den hissedilen depremlere dair açıklamalar geldi. Buna göre, İstanbul'a yakın bir konumda olan Bursa'da depremler yaşandı. Bursa'da yaşanan deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedildi.

Peki İstanbul'da deprem mi oldu? İşte son depremler listesi.

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İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da deprem olmadı. Ancak 1 Temmuz'da yaşanan Bursa depremleri, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına deprem uyarı sisteminden 'orta şiddette uyarı' geldi. Bazı kullanıcılar ise 'hafif şidette' uyarısı aldığını belirtti. Bursa'da yaşanan depremler, İstanbul'un bazı noktalarında hissedildi. Depremlerin ardından yaşanan herhangi bir kayıp olup olmadığı ise bilinmiyor. Uzman isimlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

AFAD İstanbul Son Depremler Listesi

AFAD İstanbul Son Depremler Listesi

AFADBursa'da 11.47'de 3.9'luk bir deprem meydana geldiğini açıkldı. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. 

Ardından Bursa Gemlik merkez üssü olmak üzere, büyüklüğü 4.2 olan bir deprem daha yaşandı.

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Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli'nin sitesine göre Türkiye'de yaşanan son depremler ise listedeki gibidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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