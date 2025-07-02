Haziran 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Modeller
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Ocak-Haziran dönemi boyunca 607 bin 379 araç satıldı.
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Haziran ayının otomobil şampiyonu Tesla Model Y oldu.
Haziran 2025 Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Modelleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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