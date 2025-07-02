Haziran 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Modeller

Haziran ayının en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, söz konusu listeyi X hesabından paylaştı. Buna göre Haziran 2025'in şampiyonu Tesla oldu. Peki diğer modellerde durum ne? İşte Haziran 2025 en çok satılan otomobil modelleri.

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