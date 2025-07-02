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Haziran 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Modeller

Haziran 2025’in En Çok Satan Otomobil Modelleri Belli Oldu: Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Modeller

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.07.2025 - 13:40

Haziran ayının en çok satılan otomobil modelleri belli oldu. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, söz konusu listeyi X hesabından paylaştı. Buna göre Haziran 2025'in şampiyonu Tesla oldu. Peki diğer modellerde durum ne? İşte Haziran 2025 en çok satılan otomobil modelleri.

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Ocak-Haziran dönemi boyunca 607 bin 379 araç satıldı.

Ocak-Haziran dönemi boyunca 607 bin 379 araç satıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran 2025’te en çok satılan otomobillerini açıkladı. Ocak-Haziran 2025 döneminde hafif ticari araç pazarı yüzde 5.1 oranında arttı. Toplam satış ise 607 bin 379 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2025 Haziran’da yüzde 11.1 arttı.

Haziran ayının otomobil şampiyonu Tesla Model Y oldu.

Haziran ayının otomobil şampiyonu Tesla Model Y oldu.

Haziran 2025'in en çok satılan araçlarını X hesabından paylaşılan Emre Özpeynirci, 'Haziran ayının kralı Tesla Model Y' dedi. Özpeynirci'nin paylaşımı şöyle oldu:

'Haziran ayında en çok satan modellere baktığımızda;

Tesla Model Y, 7.235 adetle zirvede yer alırken,

VW T-Roc 5.037 adetle ikinci,

BYD Seal U ise 4.382 adetle üçüncü sırada.

Pazarın uzun süredir liderleri olan Renault Clio ve Fiat Egea ise 4 ve 5.sıralarda

Togg ise 3.098 adetle 7.sırada.'

Haziran 2025 Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Modelleri

Haziran 2025 Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Modelleri

  • Tesla | Model Y 

  • Volkswagen | T-Roc    

  • BYD | Seal U 

  • Renault  | Clio HB 

  • Fiat | Egea Sedan

  • Renault  | Megane Sedan 

  • TOGG   | T10X 

  • Fiat  | Egea Cross 

  • Citroën | C4X 

  • Toyota  | Corolla

  • Peugeot  | 2008 

  • Opel  | Frontera 

  • Nissan  | Qashqai 

  • Toyota | C-HR 

  • Peugeot  | 408

  • Chery  | Tiggo 8 Pro Max 

  • Hyundai | i20

  • Citroën  | C3 Aircross

  • Peugeot  | 3008 

  • Skoda | Kamiq 

  • Dacia  | Sandero Stepway

  • Hyundai | Bayon

  • Chery  | Tiggo 7 Pro Max 

  • Skoda  | Octavia

  • Volkswagen  | Taigo

  • Hyundai  | Tucson

  • Renault  | Austral 

  • Volkswagen  | T-Cross

  • BYD | Seal

  • Renault  | Duster 

  • BMW  | X1 

  • Toyota | Corolla Cross

  • BYD  | Atto 3 

  • Opel  | Corsa 

  • Jaecoo  | 7 

  • KG Mobility | Torres

  • Skoda | Superb

  • Mini   | Countryman 

  • Kia   | EV3 

  • BMW   | 5 Serisi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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