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BOTAŞ Açıkladı: Konutta Kullanılan Doğal Gaza Zam Geldi

BOTAŞ Açıkladı: Konutta Kullanılan Doğal Gaza Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 21:29 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 21:50

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada konutta doğal gaza yüzde 24,6 zam yapıldığı bildirildi. Yeni zam, 2 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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Türkiye Varlık Fonu’nun sahibi olduğu Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğal gaza zam yapıldığını açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu’nun sahibi olduğu Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğal gaza zam yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur.

Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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