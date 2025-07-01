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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Sözcü TV’deki "Türkiye Müslüman Bir Ülke Değildir" Sözlerine Tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Sözcü TV’deki "Türkiye Müslüman Bir Ülke Değildir" Sözlerine Tepki

RTÜK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 21:25

LeMan Dergisi’nde Hz. Muhammed’in karikatürü yayınlandığı iddiası Türkiye gündemine birinci sıradan girdi. Sözcü TV’de programa katılan ekonomist Murat Kubilay da gündemi yorumlarken, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Murat Kubilay’ın bu açıklamasına tepki göstererek, “Bu ifadeler, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir.” dedi.

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Karikatür dergisi LeMan’da yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in yer aldığı iddiası günün en çok konuşulan olaylarından oldu.

Karikatür dergisi LeMan’da yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in yer aldığı iddiası günün en çok konuşulan olaylarından oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve derginin sorumlularının ters kelepçe ile gözaltına alınma görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Derginin İstanbul Beyoğlu’nda bulunan binası önünde toplananlar ise binayı taşladı ve polis ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştı.

Murat Kubilay Sözcü TV’de olayları değerlendirdi.

Murat Kubilay Sözcü TV’de olayları değerlendirdi.

Yaşanan olayları Sözcü TV’de katıldığı programda değerlendiren ekonomist Murat Kubilay, “İslamiyet, Türkiye’nin bir kültürünün parçasıdır. Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. Türkiye, İslam kültürünün genel geçer kabul edildiği bir kültüre sahiptir. İnanç kişinin kendi dünyasıdır. Yayınlanan karikatür benim ilgimi çekmedi. Kötü bir niyetleri olmadıkları da aşikar. Hiçbir suç yok. Dergi çalışanlarının gözaltına alınma görüntüleri hiçbir şekilde tasvip edilemez.” ifadelerini kullandı.

Murat Kubilay’ın açıklamaları 👇

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ekranlarında yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ekranlarında yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
twitter.com

'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından, bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin “Türkiye Müslüman bir ülke değildir.” ve “Karikatürde hiçbir suç yok.” şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir.

Daha vahim olan ise, bu tür alçak hakaretleri kınamaktan kaçınarak kürsü konuşmalarında savunan çevrelerin varlığıdır. Bu anlayış; yıllardır kendi halkının inancına, kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürüdür. Halkının inancına, kültürüne ve değerlerine bu denli uzak düşmüş bir bakış açısının bu topluma rehberlik etmesi de mümkün değildir.

Buradan yayıncılarımızı uyarıyoruz: RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz.

RTÜK’ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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