RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Sözcü TV’deki "Türkiye Müslüman Bir Ülke Değildir" Sözlerine Tepki
LeMan Dergisi’nde Hz. Muhammed’in karikatürü yayınlandığı iddiası Türkiye gündemine birinci sıradan girdi. Sözcü TV’de programa katılan ekonomist Murat Kubilay da gündemi yorumlarken, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Murat Kubilay’ın bu açıklamasına tepki göstererek, “Bu ifadeler, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir.” dedi.
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Karikatür dergisi LeMan’da yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in yer aldığı iddiası günün en çok konuşulan olaylarından oldu.
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Murat Kubilay Sözcü TV’de olayları değerlendirdi.
Murat Kubilay’ın açıklamaları 👇
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ekranlarında yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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