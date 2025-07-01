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Mahmut Tanal Sözünü Tuttu: Saraçhane’ye Gelen Pikachu’ya Refakat Etti

Mahmut Tanal Sözünü Tuttu: Saraçhane’ye Gelen Pikachu’ya Refakat Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 20:04

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerine ünlü çizgi film karakteri Pikachu kostümü ile katılan bir vatandaş çok konuşulmuştu. 

CHP bu akşam İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde Saraçhane’de miting düzenleyecek. Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal da “Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım” dediği Pikachu’ya Saraçhane’de refakat etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, 100 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için bu akşam İstanbul’da büyük miting yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, 100 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için bu akşam İstanbul’da büyük miting yapacak.

Mart ayından düzenlenen protestoların en çok konuşulan olaylarından biri de Pikachu kostümlü vatandaş olmuştu. Eylemlere ünlü Japon çizgi filmi karakterinin meşhur kostümü ile katılan vatandaş, bu akşam Saraçhane’de düzenlenecek miting için de dün akşamdan yola çıkmıştı.

Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından Pikachu’ya seslenmişti. 👇

Eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından Pikachu’ya seslenmişti. 👇
twitter.com

Mahmut Tanal sözünü tuttu. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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