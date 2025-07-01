Mahmut Tanal Sözünü Tuttu: Saraçhane’ye Gelen Pikachu’ya Refakat Etti

Mart ayından düzenlenen protestoların en çok konuşulan olaylarından biri de Pikachu kostümlü vatandaş olmuştu. Eylemlere ünlü Japon çizgi filmi karakterinin meşhur kostümü ile katılan vatandaş, bu akşam Saraçhane’de düzenlenecek miting için de dün akşamdan yola çıkmıştı.