Bakanlık Ünlü Börekçiyi İfşa Etti: Kıymaya Yine Sakatat Karıştırmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlığın bugün yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.
Bakanlık ayrıca tereyağı, sucuk, süt, köfte gibi bazı ürenlerde tağşiş yapan firmaları da açıkladı.
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Bakanlığın halk sağlığı ile oynayan işletmeleri ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.
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İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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