Bakanlık Ünlü Börekçiyi İfşa Etti: Kıymaya Yine Sakatat Karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgıda.tarımorman.gov.tr isim site üzerinden firma isimlerini ve yaptıkları tağşişi paylaşıyor.

Bu zamana kadar domuz eti, tek tırnaklı (at, eşek) eti, sakatat etleri kullanıldığını açıklayan bakanlık, daha önce de ürünlerinde tağşiş olan Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmayı bir kez daha ifşa etti.