onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Zafer Partisi’nde Saraçhane Kaosu: Ümit Özdağ’ın Yardımcısı Bartu Soral "Ben Gideceğim" Diyerek İstifa Etti

Zafer Partisi’nde Saraçhane Kaosu: Ümit Özdağ’ın Yardımcısı Bartu Soral "Ben Gideceğim" Diyerek İstifa Etti

Zafer Partisi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 17:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği Ekrem İmamoğlu mitingine “Bu CHP mitingi, bizim değil.” diyerek katılmayacağını açıklamış ve parti teşkilatlarına gönderilen yazı ile partililerin de mitinge gitmemesini talep edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ’ın aksine Saraçhane mitingine katılacağını açıkladı. Soral sonrasında yaptığı paylaşımla partiden veda ettiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Ümit Özdağ’ın Saraçhane’de düzenlenecek CHP mitingi ile ilgili yaptığı açıklama gündemde.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Ümit Özdağ’ın Saraçhane’de düzenlenecek CHP mitingi ile ilgili yaptığı açıklama gündemde.

Detaylar 👇

Ümit Özdağ’a yardımcısı Bartu Soral’dan tepki geldi.

Ümit Özdağ’a yardımcısı Bartu Soral’dan tepki geldi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partinin aldığı “Saraçhane’ye katılmama” kararının yanlış olduğunu ve kendisinin yetişebilirse Saraçhane’de olacağını açıkladı.

Bartu Soral’ın paylaşımı 👇

Bartu Soral’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Bütün yasal ve anayasal haklarımızın askıya alındığı bu süreçte ilk Saraçhane buluşmalarına katılmış, herkesi de davet etmiştim.

Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Milletinin adı Türk Milleti. Dili Türkçe.

Bütün siyasi şaşılıklara rağmen, hem Atatürk Cumhuriyeti'ne hem de hukuka sahip çıkarım.

Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben, yetişebilirsem fiziken de Saraçhane’de olacağım.'

Soral sonrasında yaptığı açıklamayla da partiye veda etti.

Soral sonrasında yaptığı açıklamayla da partiye veda etti.
twitter.com

'Anayasal ve yasal haklarımızın tamamen askıya alındığı, muhalif olanlara zenci muamelesi yapıldığı bir dönemde Sayın Ümit Özdağ’ı hukuksuzluğun pençesinden almak en önemli ve tek görevdi; bunun için hep beraber gayret gösterdik.

Türkiye’nin son 23 yılda AKP iktidarı ile karşılaştığı ekonomik, sosyal ve hukuki sıkıntıları ortada… bu tespitleri sürekli yapıyoruz.

Ancak tespit yapmak yetersiz; çözüm de bulmak ve milletin önüne koymak zorundayız. Bu yıkımı toparlayabilmek ve Atatürk devrimini tamamlayabilmek için “adeta 1923’teki gibi bir kurucu kadro” gerekiyor.

Nitekim 21 Mayıs tarihli, altta alıntıladığım X mesajımda bu konuya şu sözlerle değinmiştim;

“(…) ben, gerek toplumun Atatürkçü, aydın, entellektüel kadrolarına ulaşmak ve onları partiye katarak toplumsal sinerji yaratma noktasında gerekse ideolojik bakış ve davranış biçimi olarak partiye egemen olan eğilimin bugünün ihtiyaçlarına cevap vermede eksik kaldığını düşünüyorum.”

Ben, “kurucu kadro” diye tanımladığım kadro içinde, Türker Ertürk, Ümit Kocasakal, Adnan İslamoğulları, Ahmet Yavuz, Servet Avcı ve adını anamadığım kamuoyunda karşılığı olan, Atatürkçü, birikimli, tecrübeli isimlerin olması gerektiğine inanıyorum.

Zafer Partisinin kurumsal ve ortak akılla yönetilen bir kadro partisine dönüşmesi gerektiğine inanıyorum.

İktidarı hedefleyen, bugünkü bölgesel ve ülkesel kaos ile baş edebilecek bir parti için böyle donanımlı bir kadroyu ve ortak akılla yönetimi zorunlu görüyorum.

Tabii bu isimler: “gel beraber siyaset yapalım” gibi bir çağrı ile değil, ortak akıl, ortak yönetim taahhüdü ile ikna edilebilir.

Zaten kadro partisinin özünde bu temel olgu yatar.

Ancak Sayın Ümit Özdağ’ın genel başkan olarak bu konudaki yorumları ve tercihleri her zaman benimkinden farklı oldu.

Hukuksuz tutukluluğu sonrasında da kadro, kurumsallaşma ve Atatürkçü cenaha açılma konusunda yine aynı noktada durduğunu görüyorum.

Tabii hukuksuz tutukluluğundaki zorlu süreçte siyaset yapış şeklini değiştirme kararı da almış olabilir.

Elbette tamamı kendi takdirleridir. Partinin genel başkanıdır, tercihlerine saygı duyacağız.

Ancak, Atatürkçülük devrimciliktir. Üniter yapının korunmasıdır, milliyetçiliktir, devletçiliktir, halkçılıktır, liyakattır, bilimdir, hukuktur, mücadeledir. Türkiye Cumhuriyeti bu geçtiği süreçte Atatürkçülüğe adeta su gibi hava gibi ihtiyaç duymaktadır.

Maalesef söylemekle Atatürkçü olunamıyor… Eylemle olunuyor…

Ülke sorunlarını çözebileceğine inanmadığınız bir yerde, salt siyasi kariyer hedefleriyle bulunmak ne genel başkana ne bize güvenen vatandaşlara ne de kendime karşı samimi bir duruş olmaz. Aksine herkesi aldatmak olur.

O benim yapıma uygun değil.

Zafer Partisinin tüm teşkilat, üye ve gönüllülerine ve Sayın Ümit Özdağ’a başarı dileklerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın