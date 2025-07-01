Leman Karikatürünün de Etkisi Var: Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, CHP'nin Saraçhane Mitingine Gitmeyecek
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da (bugün) Saraçhane'de miting yapacak. Cezaevinden tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da Saraçhane’de olacağı iddia edilmişti ancak Özdağ “Bu CHP mitingi, bizim değil” diyerek kendisinin ve partisinin Saraçhane’de yapılacak mitinge katılmayacağını belirtti. Ümit Özdağ ayrıca açıklamasında 'LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali var' dedi.
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CHP, İBB'ye yönelik başlayan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting yapacak.
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Zafer Partisi ve Ümit Özdağ Saraçhane’de yapılacak mitinge katılacak mı?
İstanbul’daki tüm Zafer Partisi teşkilat ve parti üyeleri ‘mitinge katılmamaları’ konusunda Genel Merkez tarafından uyarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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