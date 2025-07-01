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Leman Karikatürünün de Etkisi Var: Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, CHP'nin Saraçhane Mitingine Gitmeyecek

Leman Karikatürünün de Etkisi Var: Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, CHP'nin Saraçhane Mitingine Gitmeyecek

Ümit Özdağ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 15:23

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da (bugün) Saraçhane'de miting yapacak. Cezaevinden tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da Saraçhane’de olacağı iddia edilmişti ancak Özdağ “Bu CHP mitingi, bizim değil” diyerek kendisinin ve partisinin Saraçhane’de yapılacak mitinge katılmayacağını belirtti. Ümit Özdağ ayrıca açıklamasında 'LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali var' dedi.

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CHP, İBB'ye yönelik başlayan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting yapacak.

CHP, İBB'ye yönelik başlayan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta başlayan İBB operasyonlarının 100. gününde 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting gerçekleştirecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arkadaşlarına yönelik operasyonların 100'üncü gününde Saraçhane'de yapılacak buluşmaya ilişkin konuşarak '19 Mart'ta darbe girişimi gerçekleştiğinde birinci gün Saraçhane'de on binler, ikinci gün yüz binler ve bir haftanın sonunda da milyonların üzerinde insanla o darbe girişimini hep birlikte püskürtmüştük. Şimdi Ekrem Başkanımızın, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın tutukluluğunun yüzüncü gününde bütün İstanbulluları adalete, demokrasiye, özgürlüğe ve başkanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz' dedi.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ Saraçhane’de yapılacak mitinge katılacak mı?

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ Saraçhane’de yapılacak mitinge katılacak mı?

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olan Ümit Özdağ’ın da mitinge katılacağı iddia edilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz’a açıklama yapan Ümit Özdağ kendisinin ve partisinin Saraçhane’de düzenlenecek mitinge katılmayacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından Ümit Özdağ ile yaptığı konuşmayı paylaşan gazeteci İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı: 

Zafer Partisi’nin Saraçhane mitingine katılmama kararını Ümit Özdağ’a sordum.

Özdağ: “LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil.”

İstanbul’daki tüm Zafer Partisi teşkilat ve parti üyeleri ‘mitinge katılmamaları’ konusunda Genel Merkez tarafından uyarıldı.

İstanbul’daki tüm Zafer Partisi teşkilat ve parti üyeleri ‘mitinge katılmamaları’ konusunda Genel Merkez tarafından uyarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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