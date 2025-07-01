Leman Karikatürünün de Etkisi Var: Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, CHP'nin Saraçhane Mitingine Gitmeyecek

Geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye olan Ümit Özdağ’ın da mitinge katılacağı iddia edilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz’a açıklama yapan Ümit Özdağ kendisinin ve partisinin Saraçhane’de düzenlenecek mitinge katılmayacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından Ümit Özdağ ile yaptığı konuşmayı paylaşan gazeteci İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi’nin Saraçhane mitingine katılmama kararını Ümit Özdağ’a sordum.

Özdağ: “LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil.”