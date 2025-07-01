Rusya Satışa Çıkardı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Yüzde 49’luk Hissesi Satılacak

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, ilk ünitesinin 2026 yılında çalışamasını bekledikleri santralinin yüzde 49’luk hissesi için Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Dedusenko, “İlk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına ne kadar yaklaşılırsa, o kadar yatırımcı gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştı.