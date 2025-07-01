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Rusya Satışa Çıkardı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Yüzde 49’luk Hissesi Satılacak

Rusya Satışa Çıkardı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Yüzde 49’luk Hissesi Satılacak

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 18:20

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinin inşaatı Mersin’in Akkuyu ilçesinde devam ederken, Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüzde 49’luk hissesini satmak için harekete geçti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin toplam değerinin 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Bloomberg

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Rosatom tarafından yapılan Akkuyu Nükleer Güç santrali henüz tamamlanmadan satış ile gündemde.

Rosatom tarafından yapılan Akkuyu Nükleer Güç santrali henüz tamamlanmadan satış ile gündemde.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, ilk ünitesinin 2026 yılında çalışamasını bekledikleri santralinin yüzde 49’luk hissesi için Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Dedusenko, “İlk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına ne kadar yaklaşılırsa, o kadar yatırımcı gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştı.

2018’deki satış iptal olmuştu.

2018’deki satış iptal olmuştu.

Daha önce söz konusu yüzde 49’luk payın Cengiz Holding A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan üçlü bir konsorsiyuma satılması gündeme gelmişti ancak bu şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Z. Kaan Budak

Bende 1000TL çalışır hadi para toplayıp biz alalım

Halil Değerli

Dünya nükleeri terk ederken biz neden inatla yapmaya çalışıyoruz... Biz basit tıbbi atıkları bertaraf edemiyoruz... 😡😡😡