Rusya Satışa Çıkardı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Yüzde 49’luk Hissesi Satılacak
Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinin inşaatı Mersin’in Akkuyu ilçesinde devam ederken, Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yüzde 49’luk hissesini satmak için harekete geçti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin toplam değerinin 25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Bloomberg
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Rosatom tarafından yapılan Akkuyu Nükleer Güç santrali henüz tamamlanmadan satış ile gündemde.
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2018’deki satış iptal olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bende 1000TL çalışır hadi para toplayıp biz alalım
Dünya nükleeri terk ederken biz neden inatla yapmaya çalışıyoruz... Biz basit tıbbi atıkları bertaraf edemiyoruz... 😡😡😡