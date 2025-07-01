Donald Trump Eski Dostu Elon Musk'ı Sınır Dışı Edebileceğini Söyledi
X, Tesla gibi dev şirketlerin sahibi Elon Musk, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a ikinci kez gelmesinde en büyük katkıyı yapan isimlerdendi. Ancak birkaç aydır ikilinin arasına kara kedi girdi ve iki isim birbirine sert çıkışlarda bulundu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ı sert bir dille eleştirdi ve Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinin aldığı sübvansiyonları hedef aldı. Hatta Musk'ın ülkesi Güney Afrika'ya dönmesi gerektiğini ima etti.
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Donald Trump Elon Musk'la belli başlı konular yüzünden bir süredir atışıyordu.
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Trump Musk'ın bu hamlelerine yanıt olarak Truth isimli mecrada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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