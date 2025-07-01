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Donald Trump Eski Dostu Elon Musk'ı Sınır Dışı Edebileceğini Söyledi

Donald Trump Eski Dostu Elon Musk'ı Sınır Dışı Edebileceğini Söyledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2025 - 16:33

X, Tesla gibi dev şirketlerin sahibi Elon Musk, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a ikinci kez gelmesinde en büyük katkıyı yapan isimlerdendi. Ancak birkaç aydır ikilinin arasına kara kedi girdi ve iki isim birbirine sert çıkışlarda bulundu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ı sert bir dille eleştirdi ve Tesla ve SpaceX gibi şirketlerinin aldığı sübvansiyonları hedef aldı. Hatta Musk'ın ülkesi Güney Afrika'ya dönmesi gerektiğini ima etti.

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Donald Trump Elon Musk'la belli başlı konular yüzünden bir süredir atışıyordu.

Donald Trump Elon Musk'la belli başlı konular yüzünden bir süredir atışıyordu.

Bu konulardan biri de Musk'ın Trump'ın ekonomik politikalarını yanlış bulması ve medyada Musk'ın demokratları fonlayabileceği iddialarının dolaşması. İş modelleri nedeniyle ABD hükümetinden destekler alan Musk'a Trump sosyal medya hesabından bir hamle yaptı.

Trump Musk'ın bu hamlelerine yanıt olarak Truth isimli mecrada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Trump Musk'ın bu hamlelerine yanıt olarak Truth isimli mecrada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Trump'ın son paylaşımında, “Elon Musk, beni Başkanlık için çok güçlü bir şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluklarına şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu, kampanyamın her zaman önemli bir parçasıydı. Elektrikli arabalar iyidir, ancak herkesin bir tane sahip olmaya zorlanmaması gerekir. Elon, tarihte bir insan tarafından alınandan çok daha fazla sübvansiyon alabilir ve sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkânını kapatıp Güney Afrika’ya, evine geri dönmek zorunda kalırdı. Artık roket fırlatmaları, uydular veya elektrikli araç üretimi olmayacak ve ülkemiz büyük bir SERVET kurtaracaktı. Belki de DOGE bununla ilgili iyi, sert bir inceleme yapmalı? ÇOK BÜYÜK PARA TASARRUFU MÜMKÜN!!!” ifadeleri yer aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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