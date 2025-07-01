Donald Trump Eski Dostu Elon Musk'ı Sınır Dışı Edebileceğini Söyledi

Trump'ın son paylaşımında, “Elon Musk, beni Başkanlık için çok güçlü bir şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluklarına şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu, kampanyamın her zaman önemli bir parçasıydı. Elektrikli arabalar iyidir, ancak herkesin bir tane sahip olmaya zorlanmaması gerekir. Elon, tarihte bir insan tarafından alınandan çok daha fazla sübvansiyon alabilir ve sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkânını kapatıp Güney Afrika’ya, evine geri dönmek zorunda kalırdı. Artık roket fırlatmaları, uydular veya elektrikli araç üretimi olmayacak ve ülkemiz büyük bir SERVET kurtaracaktı. Belki de DOGE bununla ilgili iyi, sert bir inceleme yapmalı? ÇOK BÜYÜK PARA TASARRUFU MÜMKÜN!!!” ifadeleri yer aldı.