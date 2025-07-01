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Hastaneye Yetişmeye Çalışan Ailenin Yolunu Kesen Magandalar Dur Durak Bilmedi!

Hastaneye Yetişmeye Çalışan Ailenin Yolunu Kesen Magandalar Dur Durak Bilmedi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 16:01

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İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışmayı gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından paylaştı. Hastaneye yetişmeye çalışanın ailenin yolunu kesen şahıslar, artist tavırlarıyla kan dondurdu. Araçtaki kadın, “Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum” sözlerini dile getirdi ancak nafileydi. Videoya alındıkları için daha çok sinirlenen şahıslardan biri, aracın içine elini uzatarak telefonu düşürdü. O anlar karşısında dilimiz tutuldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

“Beni güzel çek” diyen şahıs dur durak bilmedi.

“Beni güzel çek” diyen şahıs dur durak bilmedi.

Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu. Olayla ilgili henüz gelişmeler bilinmiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kzlt

10 sene 20 sene sonrasını düşünemiyorum. Ülke öfke dolu, orta doğu kafasına sahip kontrol bozukluğu yaşayan orklarla siyasi güce sahip olanların zenginlerin ... Devamını Gör

Bozkurt

Şiddeti kültür haline getirmiş eğitilemez oluşumlar. Gücünü cehaletten alan proje partilerinin en küçük yapı şeyi.

Mirliva RA

Öncesinde ne olduğunu bilmeden böyle konular videolar hakkında yorum yapamıyorum ben.