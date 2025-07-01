Hastaneye Yetişmeye Çalışan Ailenin Yolunu Kesen Magandalar Dur Durak Bilmedi!

İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışmayı gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından paylaştı. Hastaneye yetişmeye çalışanın ailenin yolunu kesen şahıslar, artist tavırlarıyla kan dondurdu. Araçtaki kadın, “Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum” sözlerini dile getirdi ancak nafileydi. Videoya alındıkları için daha çok sinirlenen şahıslardan biri, aracın içine elini uzatarak telefonu düşürdü. O anlar karşısında dilimiz tutuldu. Gelin detaylara geçelim!