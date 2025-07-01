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Melih Gökçek Davayı Kaybetti: Belediyeden Satın Aldığı Lüks Daireyi Boşaltacak

Melih Gökçek Davayı Kaybetti: Belediyeden Satın Aldığı Lüks Daireyi Boşaltacak

Melih Gökçek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 20:57

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ait lüks lojman dairesini eşi üzerinden satın almıştı. Mansur Yavaş’ın belediyeyi kazanması sonrasında konu mahkemeye taşınmış ve mahkeme Melih Gökçek’in evi boşaltması kararını vermişti.

Melih Gökçek, Yargıtay’a taşınan davanın sonucunun değişmediğini ve oturduğu evi kısa zamanda belediyeye devredeceğini açıkladı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in belediyeden aldığı lüks daire hakkındaki davada karar kesinleşti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in belediyeden aldığı lüks daire hakkındaki davada karar kesinleşti.

Melih Gökçek görevinden ayrıldıktan sonra oturduğu evi 2 ay içinde boşatmamış ve kendisinden sonra göreve gelen Mustafa Tuna yönetiminde daireyi eşi üzerinden satın almıştı.

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması sonrasında olay mahkemeye taşınmıştı.

Yargıtay’da görülen dava da sonuçlandı ve Melih Gökçek davayı kaybetti. Oturduğu lüks daireye belediyeden o zamanki rayiç bedelinin yüzde 10’unu ödeyerek satın alan Melih Gökçek daireyi yeniden belediye devredecek.

Melih Gökçek’in kaybettiği dava ile ilgili açıklaması 👇

Melih Gökçek’in kaybettiği dava ile ilgili açıklaması 👇
twitter.com

'7061 sayılı kanunla kamu ve belediye lojmanlarında oturanlara içerisinde oturdukları lojmanların satış hakkı getirildi. Ben de o tarihte bu maddeden yararlanarak içerisinde oturduğum lojmanın satışını belediyeden talep ettim. Ve şu anda içerisinde oturduğum evi eşim satın aldı.

Bugün, Mustafa Tuna döneminde satın aldığım bu evimle ilgili görülen davada Yargıtay süreci tamamlandı ve davayı kaybettim. Gerekçe olarak, 2017 yılında satışla ilgili belediye meclisine sevk edilen yazının altında benim de imzamın bulunması gösterildi.

Oysa satış kararı, o dönemki Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından alınmıştı. Ben ise ilgili gayrimenkulü, o günkü rayiç bedelin yaklaşık %10 üzerinde, tamamen yasal çerçevede satın almıştım.

Şimdi belediye, bu satış bedelini tarafıma iade edecek ve ben yaşadığım evden çıkacağım.

Karar, kuşkusuz benim aleyhime. Fakat buna rağmen, adalet sistemimize olan inancımı ve verilen karara duyduğum saygıyı koruyorum.

Bu ülkede hukuk varsa, kararları hoşumuza gitmese bile ona riayet etmek hepimizin sorumluluğudur.

Benim durduğum yer belli: Her zaman hukuk, her zaman adalet.

Aynı saygıyı, yargı kararlarını kendi lehine olmadığında kabullenmekte zorlanan diğer siyasi partilerden de bekliyoruz.

Ayrıca “Melih Gökçek yargılanmıyor” şeklinde sürekli tekrar edilen söylemlerin ne kadar temelsiz ve toplumu yanıltıcı olduğu da bu süreçle birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Hukukun işleyişini siyasi malzeme yaparak gerçekleri çarpıtmak, ne adalete ne de millete hizmet eder.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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