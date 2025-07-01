Melih Gökçek Davayı Kaybetti: Belediyeden Satın Aldığı Lüks Daireyi Boşaltacak
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye ait lüks lojman dairesini eşi üzerinden satın almıştı. Mansur Yavaş’ın belediyeyi kazanması sonrasında konu mahkemeye taşınmış ve mahkeme Melih Gökçek’in evi boşaltması kararını vermişti.
Melih Gökçek, Yargıtay’a taşınan davanın sonucunun değişmediğini ve oturduğu evi kısa zamanda belediyeye devredeceğini açıkladı.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in belediyeden aldığı lüks daire hakkındaki davada karar kesinleşti.
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Melih Gökçek’in kaybettiği dava ile ilgili açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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