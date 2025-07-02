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Sigaraya Büyük Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Ortalama 10 TL Zam Yapılacak!

Sigaraya Büyük Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Ortalama 10 TL Zam Yapılacak!

Zam sigara
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 10:48

Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte kesinleşecek 6 aylık ÜFE rakamının ardından tüm sigara markalarının fiyatlarına en az 8, ortalama 10 TL zam yapılacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak.

Kaynak: https://www.haberturk.com/sigaraya-10...
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Sigara zam kapıda! Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrası zamlar netleşecek.

Sigara zam kapıda! Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrası zamlar netleşecek.

TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaşları, kira artış oranı ve ÖTV artış rakamları kesinlik kazanacak.  6 aylık ÜFE rakamının netleşmesiyle birlikte sigara ve alkol ürünlerine yapılacak zammın detayları ortaya çıktı. 

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yarın belirlenecek ÖTV tutarı 4 Temmuz 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle üretici firmalar, vergi kaynaklı zammı doğrudan fiyatlarına yansıtma kararı almış durumda. Bu nedenle marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak. Satışa sunulan sigaralara en az 8, ortalama ise 10 TL zam yapılacak.

Rahim Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:

Rahim Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:

“Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Ancak o kadar basit değil. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 15 artarsa karşımıza çıkacak rakam 42,11 lira olacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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