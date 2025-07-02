Sigaraya Büyük Zam Geliyor: Sigara Fiyatlarına Ortalama 10 TL Zam Yapılacak!
Kaynak: https://www.haberturk.com/sigaraya-10...
Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte kesinleşecek 6 aylık ÜFE rakamının ardından tüm sigara markalarının fiyatlarına en az 8, ortalama 10 TL zam yapılacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak.
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Sigara zam kapıda! Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrası zamlar netleşecek.
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Rahim Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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