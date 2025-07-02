Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları Pik Yapacak: Sıcaklık 40 Dereceye Kadar Yükselebilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları yılın en yüksek seviyelerine çıkacak. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde termometreler 40 dereye kadar yükselecek. Karadeniz’in doğusunda ise yağmur bekleniyor.
İşte hafta sonu tüm yurtta yaşanacak hava sıcaklıkları…
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Türkiye’de hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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2 Temmuz Çarşamba Hava Durumu👇
3 Temmuz Perşembe Hava Durumu 👇
4 Temmuz Cuma Hava Durumu 👇
5 Temmuz Cumartesi Hava Durumu 👇
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6 Temmuz Pazar Hava Durumu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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