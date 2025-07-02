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Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları Pik Yapacak: Sıcaklık 40 Dereceye Kadar Yükselebilir

Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları Pik Yapacak: Sıcaklık 40 Dereceye Kadar Yükselebilir

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 10:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları yılın en yüksek seviyelerine çıkacak. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde termometreler 40 dereye kadar yükselecek. Karadeniz’in doğusunda ise yağmur bekleniyor. 

İşte hafta sonu tüm yurtta yaşanacak hava sıcaklıkları…

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Türkiye’de hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye’de hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hafta sonu en yüksek seviyeye ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle Akdeniz ve Ege’de yaşanacak orman yangınları için Meteoroloji’den uyarı geldi.

Hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz'de termometreler 38-39-40 dereceleri gösterecek. Doğu Karadeniz hariç yurt genelinde güneşli hava hakim olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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