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Acun Ilıcalı İfade Verdi: “Aylardır Şaşkınım, Engelleme Şansımız Yok"

Acun Ilıcalı İfade Verdi: “Aylardır Şaşkınım, Engelleme Şansımız Yok"

Acun Ilıcalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 10:15 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 10:20

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Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan AcunMedya’nın sahibi Acun Ilıcalı, savcılık ifadesinde davanın şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre Acun Ilıcalı ifadesinde “Engelleme şansımız yok” diyerek maç yayıncılığındaki sorumluluklarını anlattı.

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Yasa dışı bahis iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı, adliyeye gelerek savcılık ifadesini verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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