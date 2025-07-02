Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Muhammed Yakut’un Ölümü Hakkında Yeni Detaylar
Dün, 2023 yılında sosyal medyada çektiği videolarla bir anda gündem olan Muhammed Yakut’un cezaevinden tahliye olduktan bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Bugün ise Muhammed Yakut’un ölümü hakkında detaylar belli olmaya başladı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Otel odasında ölü bulunduğu iddia edilen Muhammed Yakut’un odaya giderken “Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim” dediği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yayınladığı videolarla adından sık sık söz ettiren Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhammed Yakut öldü mü?
Muhammed Yakut’un ölümünden detaylar gelmeye başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın