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Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Muhammed Yakut’un Ölümü Hakkında Yeni Detaylar

Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Muhammed Yakut’un Ölümü Hakkında Yeni Detaylar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 09:46

Dün, 2023 yılında sosyal medyada çektiği videolarla bir anda gündem olan Muhammed Yakut’un cezaevinden tahliye olduktan bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. 

Bugün ise Muhammed Yakut’un ölümü hakkında detaylar belli olmaya başladı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Otel odasında ölü bulunduğu iddia edilen Muhammed Yakut’un odaya giderken “Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim” dediği iddia edildi.

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Sosyal medyada yayınladığı videolarla adından sık sık söz ettiren Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla adından sık sık söz ettiren Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

Paylaştığı videolarda gündem olan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.  Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut2023 Eylül'ünde İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Anadolu Ajansı, İspanyol emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut'un İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldığını aktarmıştı.

Muhammed Yakut öldü mü?

Muhammed Yakut öldü mü?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Muhammed Yakut, kısa süre önce tahliye oldu ve tahliyesinden bir gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gelecek Partisi Kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yakut’un dün sabaha karşı Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenazesinin adli tıpa götürüldüğü ifade edildi, ancak bu bilgiye dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Muhammed Yakut’un ölümünden detaylar gelmeye başladı.

Muhammed Yakut’un ölümünden detaylar gelmeye başladı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Yakut’un bir süredir hapiste olduğu, tahliyesinin ardından kaldığı otelde kalp krizi geçirdiği bildirildi. Otel odasında ölü bulunan Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği öğrenildi.

Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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