onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TÜİK Açıkladı: Haziran Ayı Enflasyon Verileri Belli Oldu!

TÜİK Açıkladı: Haziran Ayı Enflasyon Verileri Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 35.05 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66 artış, imalatta yüzde 23,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 artış ve su temininde yüzde 61,04 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45 artış, enerjide yüzde 24,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,40 artış olarak gerçekleşti.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 68.68

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 68.68

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran enflasyon sonuçlarını açıkladı. ENAG'a göre E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
12
7
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın