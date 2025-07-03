TÜİK Açıkladı: Haziran Ayı Enflasyon Verileri Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 35.05 oldu.
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TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
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ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 68.68
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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