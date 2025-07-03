TÜİK Açıkladı: Haziran Ayı Enflasyon Verileri Belli Oldu!

Yİ-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66 artış, imalatta yüzde 23,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 artış ve su temininde yüzde 61,04 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45 artış, enerjide yüzde 24,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,40 artış olarak gerçekleşti.