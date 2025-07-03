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Enflasyon Açıklandı, Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Enflasyon Açıklandı, Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 10:10 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 10:17

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35.05’lik haziran ayı enflasyon oranına göre temmuz ayı tavan kira artış oranı %43,23 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre temmuz ayı kira artış oranı da netleşti.

Açıklanan enflasyon verilerine göre temmuz ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı %43,23 oldu.

Haziran ayında açıklanan verilere göre tavan kira artış oranı yüzde 45,80 olarak gerçekleşmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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