Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Besim Dutlulu Oldu
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa’nın yeni belediye başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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