onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Besim Dutlulu Oldu

Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek’in Yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı Besim Dutlulu Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 15:31 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 15:47

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa’nın yeni belediye başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu. CHP'nin çoğunluğunu oluşturduğu belediye meclisinde yeni başkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın