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Besim Dutlulu Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Besim Dutlulu Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 16:18

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi'nde yeni başkan seçildi. Seçime göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi. Bu gelişmelerin ardından Besim Dutlulu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun hayatı ve kariyeri.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı Besim Dutlulu kimdir?

Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı Besim Dutlulu kimdir?

Besim Dutlulu, Manisa'nın Aksihar ilçesinin belediye başkanıdır. Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından Besim Dutlulu, belediye meclisinde yeni başkan seçildi. Böylece Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu.

Besim Dutlulu Kimdir?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuyan Dutlulu, İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar’da eczane olarak mesleğine başlayan Dutlulu, başlarken aynı yıl Özge Dutlulu ile evlendi. Besim Yılmaz’ın Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. 

On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulunan Besim Dutlulu arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. 

Öte yandan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı.

Besim Dutlulu Kaç Yaşında?

Besim Dutlulu 46 yaşında.

Besim Dutlulu Nereli?

Besim Dutlulu, Manisa Akhisarlıdır.

Besim Dutlulu evli mi, eşi kim?

Besim Dutlulu 2005 yılında Özge Dutlulu ile evlendi. Besim Dutlulu'nun Ege ve Simge isimli iki çocuğu var.

Besim Dutlulu hangi partiden?

Besim Dutlulu, 2014 yılında CHP'ye katılarak siyasi kariyerine adım attı.

Besim Dutlulu’nun siyasi kariyeri

Besim Dutlulu’nun siyasi kariyeri

Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için CHP'den belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. CHP'den birden fazla aday adayı olunca 2 Aralık 2018'de Akhisar'da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde CHP'nin adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Türkiye yerel seçimlerinde Besim Dutlulu, yapılan seçim sonrası oyların yüzde 55.41'ini aldı. Böylece Akhisar'ın belediye başkanı olarak seçildi.

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Haziran 2025'te yeni belediye başkanını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin aday gösterdiği Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan oylamada 87 oyun 85'ini alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 

Seçim öncesinde AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partisinin aday çıkarmayacağını açıklamıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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