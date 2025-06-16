Besim Dutlulu Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi'nde yeni başkan seçildi. Seçime göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi. Bu gelişmelerin ardından Besim Dutlulu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun hayatı ve kariyeri.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni başkanı Besim Dutlulu kimdir?
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Besim Dutlulu’nun siyasi kariyeri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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