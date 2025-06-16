Besim Dutlulu Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Başkanı Besim Dutlulu’nun Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Besim Dutlulu, Manisa'nın Aksihar ilçesinin belediye başkanıdır. Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından Besim Dutlulu, belediye meclisinde yeni başkan seçildi. Böylece Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu.

Besim Dutlulu Kimdir?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuyan Dutlulu, İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar’da eczane olarak mesleğine başlayan Dutlulu, başlarken aynı yıl Özge Dutlulu ile evlendi. Besim Yılmaz’ın Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var.

On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulunan Besim Dutlulu arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti.

Öte yandan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı.

Besim Dutlulu Kaç Yaşında?

Besim Dutlulu 46 yaşında.

Besim Dutlulu Nereli?

Besim Dutlulu, Manisa Akhisarlıdır.

Besim Dutlulu evli mi, eşi kim?

Besim Dutlulu 2005 yılında Özge Dutlulu ile evlendi. Besim Dutlulu'nun Ege ve Simge isimli iki çocuğu var.

Besim Dutlulu hangi partiden?

Besim Dutlulu, 2014 yılında CHP'ye katılarak siyasi kariyerine adım attı.