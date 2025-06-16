Netanyahu "Boşaltın" Demişti: İsrail, İran Devlet Televizyonunu Vurdu
İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılar karşılıklı şekilde devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran hava sahasında kontrol sağladıklarını açıklamış ve İran vatandaşlarına “Tahran’ı boşaltın” çağrısında bulunmuştu.
Netanyahu’nun bu açıklaması sonrasında İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yükseldi. İsrail’in, Tahran’daki stratejik önemdeki bir askeri tesisi vurduğu iddia edildi.
İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını da hedef aldı.
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İsrail ile İran arasındaki savaş tehlikeli şekilde devam ediyor.
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Netanyahu “Boşaltın” dedi, yarım saat sonra patlama oldu.
Canlı yayında televizyon binasının vurulma anı 👇
Patlamadan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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