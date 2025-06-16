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Netanyahu "Boşaltın" Demişti: İsrail, İran Devlet Televizyonunu Vurdu

Netanyahu "Boşaltın" Demişti: İsrail, İran Devlet Televizyonunu Vurdu

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 17:44

İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılar karşılıklı şekilde devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran hava sahasında kontrol sağladıklarını açıklamış ve İran vatandaşlarına “Tahran’ı boşaltın” çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu’nun bu açıklaması sonrasında İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yükseldi. İsrail’in, Tahran’daki stratejik önemdeki bir askeri tesisi vurduğu iddia edildi.

İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını da hedef aldı.

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İsrail ile İran arasındaki savaş tehlikeli şekilde devam ediyor.

İsrail ile İran arasındaki savaş tehlikeli şekilde devam ediyor.

İsrail’in 13 Haziran’daki hava saldırısı ile başlayan savaşta İran hipersonik füze ile karşılık vermişti. İran, akşam saatlerinde İsrail’in Demir Kubbesi’ni delerek başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere Akdeniz kıyısındaki kentleri hedef alıyor.

Netanyahu “Boşaltın” dedi, yarım saat sonra patlama oldu.

Netanyahu “Boşaltın” dedi, yarım saat sonra patlama oldu.

Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail’in tüm dünyada tepki çeken başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, “Tahran’da hava kontrolünü ele geçirdik. Tahran halkına sesleniyorum. Şehri boşaltın çünkü harekete geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu’nun yaptığı bu açıklamadan yarım saat sonra Tahran’da patlama sesleri yükseldi.

İsrail ayrıca İran Devlet Televizyonu'nu da hedef aldı.

Canlı yayında televizyon binasının vurulma anı 👇

Patlamadan görüntüler 👇

İran, Mossad ajanını idam etti

İran, Mossad ajanını idam etti

Öte yandan İran, ülkede İsrail’in gizli servisi Mossad’a çalışanlara yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Tahran’da Mossad’a bağlı 2 İHA operatörü gözaltına alındı.

Ayrıca saldırılarda bölge işaretleme yaptığı ve konum paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi idam edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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