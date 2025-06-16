Fransa’da Dış Mekanlarda Sigara Yasağı: Amaç Çocukları Korumak

Yeni Zelanda’da yürürlüğe giren bir yasa ile birlikte 2008'den sonra doğan hiç kimse tütün ve tütün ürünleri satın alamayacağı açıklanmıştı. Fransa da sigara yasağı ile ilgili önemli bir karar aldı.

Fransa’da, çocukların sıklıkla bulunduğu park, bahçe, plaj gibi yerlerde sigara içmek 1 Temmuz’dan itibaren yasak olacak.