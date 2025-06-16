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Fransa’da Dış Mekanlarda Sigara Yasağı: Amaç Çocukları Korumak

Fransa’da Dış Mekanlarda Sigara Yasağı: Amaç Çocukları Korumak

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 19:20

Fransa’da 1 Temmuz’dan itibaren çocukların sıklıkla bulunduğu park, plaj ve bahçe gibi alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Yasağa uymanlara 135 euro para cezası verilecek.

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İnsan sağlığına en zararlı alışkanlıkların başında gelen sigaranın kulanımını azaltmak için devletler tarafından önlemler alınıyor.

İnsan sağlığına en zararlı alışkanlıkların başında gelen sigaranın kulanımını azaltmak için devletler tarafından önlemler alınıyor.

Yeni Zelanda’da yürürlüğe giren bir yasa ile birlikte 2008'den sonra doğan hiç kimse tütün ve tütün ürünleri satın alamayacağı açıklanmıştı. Fransa da sigara yasağı ile ilgili önemli bir karar aldı.

Fransa’da, çocukların sıklıkla bulunduğu park, bahçe, plaj gibi yerlerde sigara içmek 1 Temmuz’dan itibaren yasak olacak.

“Sigara içme özgürlüğü son bulmalı”

“Sigara içme özgürlüğü son bulmalı”

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin yaptığı açıklamada, yasağa uymanlara 135 euro para cezası kesileceğini açıkladı.

Vautrin, 'Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı.' diyerek, sigara içme özgürlüğünün çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı noktada sona erdiğini vurguladı.

Çıkacak olan kararnamede bu yasağın okul çevresinde nasıl uygulanacağının belirtileceğini kaydeden Vautrin, öğrencilerin okulların önünde sigara içmesini engellemek adına bu yasağın ortaokul ve liselerin çevresinde de uygulanacağını söyledi.

Ulusal basın, söz konusu yasaktan kafe bahçelerinin muaf tutulacağını ve elektronik sigara kullanımına yasak getirilmeyeceğini ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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lily

türkiyede de olsa keşke