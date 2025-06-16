Fransa’da Dış Mekanlarda Sigara Yasağı: Amaç Çocukları Korumak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan sağlığına en zararlı alışkanlıkların başında gelen sigaranın kulanımını azaltmak için devletler tarafından önlemler alınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sigara içme özgürlüğü son bulmalı”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
türkiyede de olsa keşke