Türkiye, Orta Doğu'dan Ayrılıyor mu? Faylar Her Yıl Türkiye'yi Avrupa'ya Yaklaştırıyormuş!

Sosyal medyanın şu sıralar cevabını merak ettiği bu sorunun cevabı, BBC'ye göre 'Evet.'

Peki ama nasıl?

Türkiye aslında sürekli hareket halinde. Bilim insanları, Türkiye'nin güneydoğusundan İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik gizli bir yarık keşfetti. Bu yarığın aslında, milyonlarca yıl önce çok yavaşça ayrılarak kopan eski bir levhadan geriye kalan derin bir boşluk olduğu iddia ediliyor.

Asıl cevap ise Dünya'yı oluşturan ve hala hareket halinde olan bu levhalarda yatıyor. Dünya, yedi ana levhadan oluşuyor ve Türkiye de tam üç büyük levhanın kesişim noktasında yer alıyor: Avrasya, Anadolu ve Arap levhaları.