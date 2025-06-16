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Türkiye, Orta Doğu'dan Ayrılıyor mu? Faylar Her Yıl Türkiye'yi Avrupa'ya Yaklaştırıyormuş!

Türkiye, Orta Doğu'dan Ayrılıyor mu? Faylar Her Yıl Türkiye'yi Avrupa'ya Yaklaştırıyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 22:58

İran - İsrail arasında artan gerginliğin ardından Orta Doğu oldukça karmaşık bir hal aldı. Bugüne kadar konumu itibarıyla Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. BBC'nin 'Türkiye, Orta Doğu'dan ayrılıyor mu?' başlıklı videosu ise kısa sürede gündem oldu.

Türkiye'nin her yıl Orta Doğu'dan uzaklaşıp Avrupa'ya yaklaştığı iddia edildi.

Peki bu nasıl olabiliyor?

Kaynak: BBC

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Türkiye Orta Doğu'dan ayrılıyor mu?

Türkiye Orta Doğu'dan ayrılıyor mu?

Sosyal medyanın şu sıralar cevabını merak ettiği bu sorunun cevabı, BBC'ye göre 'Evet.'

Peki ama nasıl? 

Türkiye aslında sürekli hareket halinde. Bilim insanları, Türkiye'nin güneydoğusundan İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik gizli bir yarık keşfetti. Bu yarığın aslında, milyonlarca yıl önce çok yavaşça ayrılarak kopan eski bir levhadan geriye kalan derin bir boşluk olduğu iddia ediliyor.

Asıl cevap ise Dünya'yı oluşturan ve hala hareket halinde olan bu levhalarda yatıyor. Dünya, yedi ana levhadan oluşuyor ve Türkiye de tam üç büyük levhanın kesişim noktasında yer alıyor: Avrasya, Anadolu ve Arap levhaları.

Türkiye'nin her yıl ortalama 2-3 santimetre hızla Avrupa'ya yaklaştığı iddia edildi.

Türkiye'nin her yıl ortalama 2-3 santimetre hızla Avrupa'ya yaklaştığı iddia edildi.

Bu iddiaya göre Arap levhası, Türkiye'yi kuzeye doğru itiyor. Avrasya levhası ise karşıdan direniyor. Sonuç olarak levhaların hareketi Anadolu'yu doğudan batıya doğru itiyor. Türkiye, her yıl ortalama 2-3 santimetre hızla Avrupa'ya yaklaşıyor!

İşte BBC'nin o videosu;

Sosyal medyada gündem olan videoya yorumlar da gecikmedi;

Sosyal medyada gündem olan videoya yorumlar da gecikmedi;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Mehmet Y.

10 100 1000 yıl sonra istemeseler de avrupa birliğine giricez o vakit

U Efekent

anadolu levhası nerden çıktı ya? bütün avrupa ve asya olarak avrasya levhasındayız. yalnızca türkiye'nin güneydoğusu arap levhasında.

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