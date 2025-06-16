Türkiye, Orta Doğu'dan Ayrılıyor mu? Faylar Her Yıl Türkiye'yi Avrupa'ya Yaklaştırıyormuş!
İran - İsrail arasında artan gerginliğin ardından Orta Doğu oldukça karmaşık bir hal aldı. Bugüne kadar konumu itibarıyla Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. BBC'nin 'Türkiye, Orta Doğu'dan ayrılıyor mu?' başlıklı videosu ise kısa sürede gündem oldu.
Türkiye'nin her yıl Orta Doğu'dan uzaklaşıp Avrupa'ya yaklaştığı iddia edildi.
Peki bu nasıl olabiliyor?
Kaynak: BBC
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Türkiye Orta Doğu'dan ayrılıyor mu?
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Türkiye'nin her yıl ortalama 2-3 santimetre hızla Avrupa'ya yaklaştığı iddia edildi.
İşte BBC'nin o videosu;
Sosyal medyada gündem olan videoya yorumlar da gecikmedi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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10 100 1000 yıl sonra istemeseler de avrupa birliğine giricez o vakit
anadolu levhası nerden çıktı ya? bütün avrupa ve asya olarak avrasya levhasındayız. yalnızca türkiye'nin güneydoğusu arap levhasında.
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