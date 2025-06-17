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Bina Yıkım Aşamasında Çöktü: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Bina Yıkım Aşamasında Çöktü: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 19:14

Kahramanmaraş’da 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina yıkım aşamasında çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybederken, binanın çökme anı kameralar tarafından kaydedildi.

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Olay Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi.

6 Şubat depremlerinde orta hasarlı olarak tespit edilen bir binanın yıkımı için bugün çalışma başlatıldı. İş makinesi ile süren kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı.

Çöken binaya ekipler müdahale etti.

Çöken binaya ekipler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu enkaz altındaki iş makinesinden operatör Ömürcan Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan Akyürek'in cansız bedeni ambulansa alınarak hastane morguna gönderildi.

Binanın çökme anı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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