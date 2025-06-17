Bina Yıkım Aşamasında Çöktü: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’da 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina yıkım aşamasında çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybederken, binanın çökme anı kameralar tarafından kaydedildi.
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Olay Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı'nda meydana geldi.
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Çöken binaya ekipler müdahale etti.
Binanın çökme anı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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