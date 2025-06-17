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Sağlık Bakanlığı Açıkladı: İstanbul ve İzmir’de Mavi Bayraklı Plajlar Listesi Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı Açıkladı: İstanbul ve İzmir’de Mavi Bayraklı Plajlar Listesi Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 18:30

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların aklına tatil düşmüş durumda. Uzun süreli tatil için zamanı veya bütçesi olmayan vatandaşlar ise yaşadıkları şehirlerdeki denize girilebilecek mavi bayraklı plajları araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki mavi bayraklı plajların listesini yayınlandı. Listede İstanbul’dan 2, İzmir’den ise 60 plaj yer aldı.

Kaynak: Diken

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Sağlık Bakanlığı, ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’yle Türkiye’deki plajları sürekli kontrol ediyor.

Sağlık Bakanlığı, ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’yle Türkiye’deki plajları sürekli kontrol ediyor.

Bakanlığın sitesinde, İstanbul’da Arnavutköy Yeniköy Halk Plaj ile Silivri’nin Kumluk Mevkii mavi bayraklı plaj olarak yer aldı.

İzmir’de mavi bayraklı plajların sayısı ise oldukça fazla.

İzmir’de mavi bayraklı plajların sayısı ise oldukça fazla.

  • Kuyucak plajı, Karaburun

  • Aria Claros Beach Otel, Menderes

  • Ayasaranda Kerasus Otel, Çeşme

  • Ömür beldesi, Seferihisar

  • Akarca plajı, Seferihisar

  • II. Merinaki, Foça

  • Ilıca halk plajı, Çeşme

  • Ön plajlar, Aliağa

  • Ilıca Hotel, Çeşme

  • Çamlıçay mahallesi, eski orman kampı, Urla

  • Doğanbey sakız ağacı mevkii, Seferihisar

  • Atatürk mahallesi, Yüce sahil plajı, Urla

  • Gümüldür halk plajı, Dikili

  • Belediye plajı, Dikili

  • Korumar Ephessus Otel plajı, Selçuk

  • Labranda Ephessus Princess Otel, Selçuk

  • Devlet demir yolları kampı, Urla

  • Swissotel Çeşme Resort Spa, Çeşme

  • Grand Ontur Hotel, Çeşme

  • II. Liman, Güzelbahçe

  • Ürkmez sağlık ocağı önü, Seferihisar

  • Çandarlı kale önü plajı, Dikili

  • Ege Üniversitesi kampı, Menderes

  • Kalabak mevkii, Allessta kafe önü plajı, Urla

  • Boyalık Otel plajı, Çeşme

  • Dalyan kocakarı plajı, Çeşme

  • Sunis Efes Royal Otel plajı, Menderes

  • Orta mahalle, Menderes

  • Akvaryum, Karaburun

  • Euphoria Agean Resort Otel plajı, Seferihisar

  • Ürkmez Bengiler mahallesi halk plajı, Seferihisar

  • Orşal sitesi plajı, Seferihisar

  • Denizatı tatil köyü, Menderes

  • Gelinkaya halk plajı, Urla

  • Aqua Fantasy, Selçuk

  • Seferihisar polis moral eğitim merkezi plajı, Seferihisar

  • Küçük Akkum plajı, Seferihisar

  • Özdere Çukuraltı plajı, Menderes

  • Ardıç plajı, Karaburun

  • Altınyunus Otel, Çeşme

  • 7800 Çeşme Otel plajı, Çeşme

  • Paloma Pasha Resort Otel plajı, Menderes

  • Reges The Luxury Collaction Resort Otel, Çeşme

  • Çandarlı halk plajı (doğu), Dikili

  • Zümrütevler sitesi, Seferihisar

  • Clup Marvy, Menderes

  • Zeytinalanı mahallesi merkez plaj, Urla

  • Çeşme Radisson Blu Otel plajı, Çeşme

  • Deçemko tatil köyü plajı, Dikili

  • IV. Mersinaki, Foça

  • Çark plajı, Çeşme

  • Clup Yalı, Menderes

  • Bodrum plajı, Karaburun

  • Çeşme Altı mahallesi, mavi plaj, Urla

  • Richmond Otel, Selçuk

  • Arka plajlar, Aliağa

  • Demircili Altınköy plajı, Urla

  • Mysia plajı, Dikili

  • İztur-Sertur sitesi halk plajı, Seferihisar

  • Clup Yalı Paradise Clup Kaktüs Otel, Menderes

Türkiye’de toplam 591 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye’de toplam 591 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye’deki diğer mavi bayraklı plajlara ve plajlardaki olanaklara buradan ulaşabilirsiniz.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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