Sağlık Bakanlığı Açıkladı: İstanbul ve İzmir’de Mavi Bayraklı Plajlar Listesi Belli Oldu
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların aklına tatil düşmüş durumda. Uzun süreli tatil için zamanı veya bütçesi olmayan vatandaşlar ise yaşadıkları şehirlerdeki denize girilebilecek mavi bayraklı plajları araştırıyor.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki mavi bayraklı plajların listesini yayınlandı. Listede İstanbul’dan 2, İzmir’den ise 60 plaj yer aldı.
Kaynak: Diken
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Sağlık Bakanlığı, ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’yle Türkiye’deki plajları sürekli kontrol ediyor.
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İzmir’de mavi bayraklı plajların sayısı ise oldukça fazla.
Türkiye’de toplam 591 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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