Antalya Havalimanı'nda Asma Tavan Çöktü: 1 Yolcu Yaralandı

Seyitoğlu, tavan çökmesinin ardından hızlıca güvenlik önlemleri alındığını ve olayın yaşandığı kısmın geçici olarak kapatıldığını da söyledi. Uçuş trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurgulayan yetkililer, yolcuların panik yapmaması için havalimanı anons sistemleri üzerinden de bilgilendirme yaptı.

Çökmenin ardından ilgili alanda teknik inceleme başlatıldı. Havalimanı yönetimi, tavan yapılarının sağlamlığı ve diğer olası riskleri önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.