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Antalya Havalimanı'nda Asma Tavan Çöktü: 1 Yolcu Yaralandı

Antalya Havalimanı'nda Asma Tavan Çöktü: 1 Yolcu Yaralandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 16:25

Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde asma tavan çöktü. Tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu,'Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok' dedi.

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Olay, Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde meydana geldi.

Olay, Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde meydana geldi.

Yolcuların check-in işlemlerini yaptığı alandaki alçı asma tavan, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında bölgede bulunan bir kişi omzundan hafif yaralandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaralanan kişinin ayakta tedavi edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaralanan kişinin ayakta tedavi edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Seyitoğlu, tavan çökmesinin ardından hızlıca güvenlik önlemleri alındığını ve olayın yaşandığı kısmın geçici olarak kapatıldığını da söyledi. Uçuş trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurgulayan yetkililer, yolcuların panik yapmaması için havalimanı anons sistemleri üzerinden de bilgilendirme yaptı.

Çökmenin ardından ilgili alanda teknik inceleme başlatıldı. Havalimanı yönetimi, tavan yapılarının sağlamlığı ve diğer olası riskleri önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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