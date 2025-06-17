Antalya Havalimanı'nda Asma Tavan Çöktü: 1 Yolcu Yaralandı
Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde asma tavan çöktü. Tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu,'Çökme olan tarafı kapattık. Uçuşlarda, hava trafiğinde herhangi bir sorun yok' dedi.
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Olay, Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde meydana geldi.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaralanan kişinin ayakta tedavi edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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