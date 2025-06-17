İran’ın Başkenti Tahran’da Büyük Patlama: İran’ın Füzeleri Hedefe Ulaşmadı

İran ile İsrail arasında yaşanan savaş hava ve füze saldırıları ile devam ediyor. İsrail’in hava saldırısı sonrasında başkent Tahran’da büyük bir patlama meydana geldi.

Öte yandan İran tarafından bugün İsrail’e iki parti halinde gönderilen füzeler İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İran basınında çıkan haberlere göre ise İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağı düşürüldü.