İran’ın Başkenti Tahran’da Büyük Patlama: İran’ın Füzeleri Hedefe Ulaşmadı
İran ile İsrail arasında yaşanan savaş hava ve füze saldırıları ile devam ediyor. İsrail’in hava saldırısı sonrasında başkent Tahran’da büyük bir patlama meydana geldi.
Öte yandan İran tarafından bugün İsrail’e iki parti halinde gönderilen füzeler İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İran basınında çıkan haberlere göre ise İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağı düşürüldü.
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İsrail ile İran arasındaki kanlı savaş tüm hızlıyla devam ediyor.
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Tahran'da yaşanan patlama 👇
İran: F-35 düşürdük.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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