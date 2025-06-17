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İran’ın Başkenti Tahran’da Büyük Patlama: İran’ın Füzeleri Hedefe Ulaşmadı

İran’ın Başkenti Tahran’da Büyük Patlama: İran’ın Füzeleri Hedefe Ulaşmadı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 22:56

İran ile İsrail arasında yaşanan savaş hava ve füze saldırıları ile devam ediyor. İsrail’in hava saldırısı sonrasında başkent Tahran’da büyük bir patlama meydana geldi.

Öte yandan İran tarafından bugün İsrail’e iki parti halinde gönderilen füzeler İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İran basınında çıkan haberlere göre ise İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağı düşürüldü.

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İsrail ile İran arasındaki kanlı savaş tüm hızlıyla devam ediyor.

İsrail ile İran arasındaki kanlı savaş tüm hızlıyla devam ediyor.

İsrail’in hava saldırısı sonrasında başkent Tahran’da büyük bir patlama meydana geldi. 

Ayrıca Tahran semalarında İsrail’e ait savaş uçaklarının görülmeye başlandığı da iddia edildi.

Tahran'da yaşanan patlama 👇

İran: F-35 düşürdük.

İran: F-35 düşürdük.

Öte yandan İran bugün iki kez İsrail’e uzun menzilli füzelerle cevap verdi. Ancak İran’ın gönderdiği füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.

İran basını ise ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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