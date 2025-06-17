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Sabri Ugan'dan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu

Sabri Ugan'dan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 21:26

Türkiye’nin sevilen spor spikerlerinin başında gelen Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı. Son halini paylaşan Sabri Ugan tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde anlattığı maçlarla unutulmazlar arasına giren Sabri Ugan’dan kötü haber geldi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde anlattığı maçlarla unutulmazlar arasına giren Sabri Ugan’dan kötü haber geldi.

62 yaşındaki Sabri Ugan, kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. “Size gecikmiş bir açıklama borcum var” diyen Sabri Ugan, uzun zamandır paylaşım yapmamasının sebebi olarak ciddi sağlık sorunları ile boğuştuğunu söyledi.

“Teşhisinin en ağır hastalıklardan birisi” olduğunu söyleyen Sabri Ugan, şekerinin 500’e kadar yükseldiğini ve hayatını hemşirelerin kurtardığını ifade etti.

Sabri Ugan’ın açıklamaları 👇

Sabri Ugan'a spor camiasından destek yağdı 👇

Sabri Ugan'a spor camiasından destek yağdı 👇
twitter.com

'Tarihe geçen Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok'

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twitter.com

'İstanbul'a ilk geldiğimde Sabri abi kendi başına online bir spor dergisi çıkarmaya başlamıştı. Ben yardımcı olmuştum o süreçte kendisine. 1 seneye yakın birlikte çalışmıştık. Tandığım en güzel insanlardan biridir. Çok iyi bir insandır çok üzüldüm umarım atlatır en kısa zamanda.'

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twitter.com

'Dönen ne maçlar anlattın, bu maç da döner Sabri Abi!

— Dönecek, dönmeli.'

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twitter.com

'Sabri abim. En kısa sürede iyileşeceksiniz ve yine Bodrum’da buluşacağız. Sizi çok seviyorum.'

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twitter.com

'Senin farkını herkes bilir.Herkes sana çok saygı duyar. Adının geçtiği yerde herkes seni güzel anlatır ki sen de o 'herkes'i asla geri çevirmedin.Şu anda o herkes hep birlikte senin yanında. Hiç şüphem yok ki çok daha güzel günlerde çok daha güçlü döneceksin Sabri Abi'm benim.'

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twitter.com

'Sabri abi, çok geçmiş olsun. O güzel enerjinle aşamayacağın zorluk yok'

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twitter.com

'Dualarımız seninle Sabri abi, seni seviyoruz.'

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'Sabri abi çok geçmiş olsun en kısa zamanda sağlığına kavuşacaksın.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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