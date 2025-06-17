Sabri Ugan'dan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu
Türkiye’nin sevilen spor spikerlerinin başında gelen Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı. Son halini paylaşan Sabri Ugan tedavi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde anlattığı maçlarla unutulmazlar arasına giren Sabri Ugan’dan kötü haber geldi.
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Sabri Ugan’ın açıklamaları 👇
Sabri Ugan'a spor camiasından destek yağdı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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