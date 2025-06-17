Sabri Ugan'dan Kötü Haber: Kansere Yakalandığını Duyurdu

'Senin farkını herkes bilir.Herkes sana çok saygı duyar. Adının geçtiği yerde herkes seni güzel anlatır ki sen de o 'herkes'i asla geri çevirmedin.Şu anda o herkes hep birlikte senin yanında. Hiç şüphem yok ki çok daha güzel günlerde çok daha güçlü döneceksin Sabri Abi'm benim.'