Başka İsim Düşünülemezdi: Antalya'da İkiz Yavru Aslanlara “Osimhen” ve “Ciro” İsmi Verildi
Bu sezona da damgasını vuran Galatasaray, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattı. Fakat her şey karşılıklı! Milyonlarca taraftar da Galatasaray'a olan desteğini bir an olsun esirgemedi. Bu sene de ülkemizde en çok taraftara sahip olan takımın, 35 milyon ile Galatasaray olduğu açıklandı.
Antalya'da yaşanan son olay da taraftarın Galatasaray sevgisini yeniden kanıtlayacak türden!
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Galatasaray taraftarı bu sene de oldukça çoşkuluydu.
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Son olarak Antalya'da dünyaya gelen yavru aslanlara 'Osimhen' ve 'Ciro' ismi verildi.
Taraftardan da yorumlar gecikmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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