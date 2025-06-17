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Başka İsim Düşünülemezdi: Antalya'da İkiz Yavru Aslanlara “Osimhen” ve “Ciro” İsmi Verildi

Başka İsim Düşünülemezdi: Antalya'da İkiz Yavru Aslanlara “Osimhen” ve “Ciro” İsmi Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 20:45

Bu sezona da damgasını vuran Galatasaray, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattı. Fakat her şey karşılıklı! Milyonlarca taraftar da Galatasaray'a olan desteğini bir an olsun esirgemedi. Bu sene de ülkemizde en çok taraftara sahip olan takımın, 35 milyon ile Galatasaray olduğu açıklandı.

Antalya'da yaşanan son olay da taraftarın Galatasaray sevgisini yeniden kanıtlayacak türden!

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Galatasaray taraftarı bu sene de oldukça çoşkuluydu.

Galatasaray taraftarı bu sene de oldukça çoşkuluydu.

Üst üste 3. kez şampiyon olan sarı kırmızılı ekip, taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında delicesine eğlendi. 'Milyonlarca' kelimesini hafife almayın, çünkü gerçekten milyonlardan bahsediyoruz!

35 milyon taraftarıyla sarı kırmızılı takım, Türkiye'nin en çok taraftarına sahip olan takımı olmayı başardı. Bunun kanıtlarını da her yerde görüyoruz!

Son olarak Antalya'da dünyaya gelen yavru aslanlara 'Osimhen' ve 'Ciro' ismi verildi.

Son olarak Antalya'da dünyaya gelen yavru aslanlara 'Osimhen' ve 'Ciro' ismi verildi.

Hayvanat bahçesi yetkililerinin açıklaması ise şu şekilde:

“İsimlerini önce ‘Simba’ ve ‘Nala’ koymuştuk. Gelen ziyaretçilerimiz onlara ‘Ciro’ ve ‘Osimhen’ olarak seslenmeye başlayınca hoşumuza gitti. Bu şekilde tanındılar.”

Taraftardan da yorumlar gecikmedi.

Taraftardan da yorumlar gecikmedi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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