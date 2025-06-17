Başka İsim Düşünülemezdi: Antalya'da İkiz Yavru Aslanlara “Osimhen” ve “Ciro” İsmi Verildi

Bu sezona da damgasını vuran Galatasaray, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattı. Fakat her şey karşılıklı! Milyonlarca taraftar da Galatasaray'a olan desteğini bir an olsun esirgemedi. Bu sene de ülkemizde en çok taraftara sahip olan takımın, 35 milyon ile Galatasaray olduğu açıklandı.

Antalya'da yaşanan son olay da taraftarın Galatasaray sevgisini yeniden kanıtlayacak türden!