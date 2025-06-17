Zehra Güneş, Milletler Ligi Öncesi İstanbul'a Geleceklere 5 Yeri Önerdi
2025 VNL’nin ikinci haftası heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Turnuvanın resmi sosyal medya hesaplarından turnuvanın tanıtımını yapan Zehra Güneş, şehrin zengin kültürel ve turistik dokusuna dikkat çekti. Güneş, İstanbul’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken beş ayrı noktayı takipçileriyle paylaştı. Dünyanın dört bir yanından gelecek takımlar ve voleybolseverler, hem sportif mücadele hem de kentin eşsiz atmosferi için bu organizasyonu sabırsızlıkla bekliyor.
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Turnuvanın resmi hesabından Zehra Güneş paylaşımı geldi.
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Zehra'nın 1 numarası İstanbul Boğazı...
2. sırada Dolmabahçe Çırağan Caddesi var.
Zehra, 3. sıraya Topkapı Sarayı'nı aldı.
4.sırada ise Emniönü-Kapalı Çarşı vardı.
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Ve son olarak Sinan Erdem Spor Salonu...
Zehra'nın yanıtlarını bu videodan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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