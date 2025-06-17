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Zehra Güneş, Milletler Ligi Öncesi İstanbul'a Geleceklere 5 Yeri Önerdi

Zehra Güneş, Milletler Ligi Öncesi İstanbul'a Geleceklere 5 Yeri Önerdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 16:16

2025 VNL’nin ikinci haftası heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Turnuvanın resmi sosyal medya hesaplarından turnuvanın tanıtımını yapan Zehra Güneş, şehrin zengin kültürel ve turistik dokusuna dikkat çekti. Güneş, İstanbul’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken beş ayrı noktayı takipçileriyle paylaştı. Dünyanın dört bir yanından gelecek takımlar ve voleybolseverler, hem sportif mücadele hem de kentin eşsiz atmosferi için bu organizasyonu sabırsızlıkla bekliyor.

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Turnuvanın resmi hesabından Zehra Güneş paylaşımı geldi.

Turnuvanın resmi hesabından Zehra Güneş paylaşımı geldi.

Turnuvaya katılacak takım ve voleybol severlere Zehra, İstanbul'a geldiklerinde görmeleri gereken 5 yeri anlattı. 4 tarihi yer seçen Zehra'nın 5. tercihi ise gülümsetti.

Zehra'nın 1 numarası İstanbul Boğazı...

Zehra'nın 1 numarası İstanbul Boğazı...

Zehra, 'Bence dünyanın en güzel manzaralarından biri' olarak İstanbul Boğazı'nı tanıttı.

2. sırada Dolmabahçe Çırağan Caddesi var.

2. sırada Dolmabahçe Çırağan Caddesi var.

Zehra bu tercihini de 'Atatürk fotoğraflarıyla dünyanın en güzel caddelerinden biri' olarak tanıttı.

Zehra, 3. sıraya Topkapı Sarayı'nı aldı.

Zehra, 3. sıraya Topkapı Sarayı'nı aldı.

4.sırada ise Emniönü-Kapalı Çarşı vardı.

4.sırada ise Emniönü-Kapalı Çarşı vardı.

Zehra, Eminönü-Kapalı Çarşı tercihini 'İstanbul'un en tarihi bölgelerinden biri, her turistin gitmesi gereken bir yer' diye anlattı.

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Ve son olarak Sinan Erdem Spor Salonu...

Ve son olarak Sinan Erdem Spor Salonu...

Zehra, beşinci tercihini de 'Bütün voleybol severlerin bizimle buluşacağı nokta...' diyerek tanıttı.

Zehra'nın yanıtlarını bu videodan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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