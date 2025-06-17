Zehra Güneş, Milletler Ligi Öncesi İstanbul'a Geleceklere 5 Yeri Önerdi

2025 VNL’nin ikinci haftası heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Turnuvanın resmi sosyal medya hesaplarından turnuvanın tanıtımını yapan Zehra Güneş, şehrin zengin kültürel ve turistik dokusuna dikkat çekti. Güneş, İstanbul’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken beş ayrı noktayı takipçileriyle paylaştı. Dünyanın dört bir yanından gelecek takımlar ve voleybolseverler, hem sportif mücadele hem de kentin eşsiz atmosferi için bu organizasyonu sabırsızlıkla bekliyor.