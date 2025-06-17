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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Basındaki Dedikoduları Tek Tek Yanıtladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Basındaki Dedikoduları Tek Tek Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 15:17

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün yeni sponsoru için düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının ana gündemi sponsorluk anlaşması olsa da, transfer konuları da öne çıktı. Doğan, gündemdeki isimlerle ilgili yöneltilen sorulara tek tek cevap verdi.

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Ertuğrul Doğan basının karşısına çıktı.

Ertuğrul Doğan basının karşısına çıktı.

Kulübün yeni sponsorunun tanıtımı için basının karşısına geçen Ertuğrul Doğan'a gündemdeki transfer iddiaları soruldu. Bir basın mensubunun tüm dedikoduları tek tek sorması üzerine, Doğan da tüm isimleri tek tek 'var', 'yok' diyerek yanıtladı.

Ertuğrul Doğan'ın ilginç cevapları sosyal medyada da gündem oldu:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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