Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Basındaki Dedikoduları Tek Tek Yanıtladı

Kulübün yeni sponsorunun tanıtımı için basının karşısına geçen Ertuğrul Doğan'a gündemdeki transfer iddiaları soruldu. Bir basın mensubunun tüm dedikoduları tek tek sorması üzerine, Doğan da tüm isimleri tek tek 'var', 'yok' diyerek yanıtladı.