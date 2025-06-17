Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Basındaki Dedikoduları Tek Tek Yanıtladı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün yeni sponsoru için düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının ana gündemi sponsorluk anlaşması olsa da, transfer konuları da öne çıktı. Doğan, gündemdeki isimlerle ilgili yöneltilen sorulara tek tek cevap verdi.
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Ertuğrul Doğan basının karşısına çıktı.
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Ertuğrul Doğan'ın ilginç cevapları sosyal medyada da gündem oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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