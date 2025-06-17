PFDK'nın Sızan WhatsApp Konuşmaları İçin Fenerbahçe Harekete Geçti
Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının basına yansımasının ardından harekete geçti. Sarı-Lacivertli kulüp, söz konusu mesajlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yazışmalarda bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlığa aykırı ifadeler yer alması, sarı lacivertli camiada tepki çekmişti. Fenerbahçe, bu gelişmenin ciddiyetle soruşturulması gerektiğini vurguladı.
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Fenerbahçe'nin gündeminde sızan PFDK yazışmaları var.
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Fenerbahçe, TFF'ye başvurduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, başvuru metnini de paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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