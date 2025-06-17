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PFDK'nın Sızan WhatsApp Konuşmaları İçin Fenerbahçe Harekete Geçti

PFDK'nın Sızan WhatsApp Konuşmaları İçin Fenerbahçe Harekete Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 13:41

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının basına yansımasının ardından harekete geçti. Sarı-Lacivertli kulüp, söz konusu mesajlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yazışmalarda bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlığa aykırı ifadeler yer alması, sarı lacivertli camiada tepki çekmişti. Fenerbahçe, bu gelişmenin ciddiyetle soruşturulması gerektiğini vurguladı.

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Fenerbahçe'nin gündeminde sızan PFDK yazışmaları var.

Fenerbahçe'nin gündeminde sızan PFDK yazışmaları var.

Tahir Kum’un ortaya çıkardığı iddialara göre, PFDK üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarında Fenerbahçe ile alay edildiği ifadeler yer aldı. Yazışmalarda bazı üyelerin tarafsızlık ilkesine aykırı şekilde yorumlar yaptığı, kulüp yöneticileriyle alaycı ifadeler kullandığı görüldü. Bu duruma Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Fenerbahçe, TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Fenerbahçe, başvuru metnini de paylaştı:

Fenerbahçe, başvuru metnini de paylaştı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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