PFDK'nın Sızan WhatsApp Konuşmaları İçin Fenerbahçe Harekete Geçti

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarının basına yansımasının ardından harekete geçti. Sarı-Lacivertli kulüp, söz konusu mesajlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yazışmalarda bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlığa aykırı ifadeler yer alması, sarı lacivertli camiada tepki çekmişti. Fenerbahçe, bu gelişmenin ciddiyetle soruşturulması gerektiğini vurguladı.