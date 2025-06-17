Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyelerinin WhatsApp Yazışmaları Sızdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum’un aktardığına göre, kurulun bazı başkan ve üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlık ilkesine aykırı ifadeler yer aldığı, hatta alaycı ve taraftar diliyle yorumlar yapıldığı belirtildi. Bu sızıntı, PFDK'nın tarafsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.
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Futbolda skandallar bitmiyor. Bu kez skandalın adresi PFDK oldu.
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"Acısını çıkarırız"
"Ortalık yangın yeri olur mu bilmem ama..." diyen Tahir Kum, tehlikeli duruma dikkat çekti.
"Kurulda amigoluk"
"Yazışmalar Ali Koç'un eline geçti"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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