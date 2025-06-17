Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyelerinin WhatsApp Yazışmaları Sızdı

Kum yazısında şunlara değindi:

'Ortalık yangın yeri olur mu bilemem ama birileri için durum vahim. Öyle ki; F.Bahçe’de haftalardır sönmek bilmeyen seçim ateşini dindirecek, belki de TFF de birilerini koltuktan edecek bir durum…

Bu ateş bana göre transferi de bitirdiğimiz sezonun şampiyonluğunu da gölgeler…

Peki futbolda gündemi değiştirecek bu olay nedir?

Olay; “futbolun bağımsız mahkemesi” Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) geçtiğimiz sezona ait başkanı ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmaları…

Bağımsız ve tarafsız olması gereken kurulun bazı isimlerinin bu telefon yazışmalarında amigoluk seviyesindeki ifadeleri…

Kulüp başkanı ve teknik direktörüyle alay etmeleri…'