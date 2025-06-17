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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyelerinin WhatsApp Yazışmaları Sızdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyelerinin WhatsApp Yazışmaları Sızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 11:41

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum’un aktardığına göre, kurulun bazı başkan ve üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlık ilkesine aykırı ifadeler yer aldığı, hatta alaycı ve taraftar diliyle yorumlar yapıldığı belirtildi. Bu sızıntı, PFDK'nın tarafsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

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Futbolda skandallar bitmiyor. Bu kez skandalın adresi PFDK oldu.

Futbolda skandallar bitmiyor. Bu kez skandalın adresi PFDK oldu.

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerinin sızan WhatsApp konuşmalarına yer verdi. Yazışmalarda taraftar diliyle yorumlar yapıldığı, bazı başkan ve teknik direktörlerle alay edildiği görüldü.

"Acısını çıkarırız"

"Acısını çıkarırız"

Tahir Kum köşe yazısına şu ifadelerle başladı: 

Futbolda adaleti sağlamakla görevli kurul üyelerinin attığı mesajlar “yok artık” dedirtti.

“Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse.”

“1905’i görünce bir anda “Yapı”ya dönüşüyor insan ister istemez.”

“Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’te takıldı, ilerlemiyor.”

"Ortalık yangın yeri olur mu bilmem ama..." diyen Tahir Kum, tehlikeli duruma dikkat çekti.

"Ortalık yangın yeri olur mu bilmem ama..." diyen Tahir Kum, tehlikeli duruma dikkat çekti.

Kum yazısında şunlara değindi: 

'Ortalık yangın yeri olur mu bilemem ama birileri için durum vahim. Öyle ki; F.Bahçe’de haftalardır sönmek bilmeyen seçim ateşini dindirecek, belki de TFF de birilerini koltuktan edecek bir durum…

Bu ateş bana göre transferi de bitirdiğimiz sezonun şampiyonluğunu da gölgeler…

Peki futbolda gündemi değiştirecek bu olay nedir?

Olay; “futbolun bağımsız mahkemesi” Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) geçtiğimiz sezona ait başkanı ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmaları…

Bağımsız ve tarafsız olması gereken kurulun bazı isimlerinin bu telefon yazışmalarında amigoluk seviyesindeki ifadeleri…

Kulüp başkanı ve teknik direktörüyle alay etmeleri…'

"Kurulda amigoluk"

"Kurulda amigoluk"

Tahir Kum özellikle bir üyenin adını vererek yazışmalarının doğru olup olmadığını sordu: 

'Arşivine baktığınızda iyi bir G.Saray taraftarı olduğu bilinen PFDK Başkanı Sayın Celal Nuri Demirtürk ve kurul arkadaşlarına soruyoruz.

Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?

Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

“1905’i görünce bir anda “Yapı”ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?'

"Yazışmalar Ali Koç'un eline geçti"

"Yazışmalar Ali Koç'un eline geçti"

Tahir Kum, Fenerbahçe ile ilgili kısımlarda da sarı lacivertli camia ile alay edildiğini söyleyerek Mourinho detayına yer verdi:

'“Fener ağlama” denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho’ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, “Seneye acısını çıkarırız” denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, “Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı” diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.

Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un da elinde varmış.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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