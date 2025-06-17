Nihat Kahveci, Yorumculuk İçin Yıllık 1 Milyon Euro İstediği İddialarına Tepki Gösterdi
Futbol yorumculuğu, günümüzde spor dünyasının önemli mesleklerinden biri haline geldi. Pek çok eski futbolcu ve hakem, ekranlarda yorumculuk yaparak kariyerlerine yeni bir yön veriyor. Bu isimler arasında yer alan Nihat Kahveci de analizleri ve enerjisiyle beğeni topluyor. Tecrübeli ismin bu alandaki yıllık ücret talebine dair verdiği tepki dikkat çekti.
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Saha içindeki başarılı kariyerini sürdürüyor.
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İbrahim Seten de başarılı yorumcunun ücret talebini açıkladı.
İddialarına Nihat Kahveci'nin eşini de ekledi.
Nihat Kahveci'den yanıt: "Bir kelime doğru aradım"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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