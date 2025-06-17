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Nihat Kahveci, Yorumculuk İçin Yıllık 1 Milyon Euro İstediği İddialarına Tepki Gösterdi

Nihat Kahveci, Yorumculuk İçin Yıllık 1 Milyon Euro İstediği İddialarına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2025 - 10:13

Futbol yorumculuğu, günümüzde spor dünyasının önemli mesleklerinden biri haline geldi. Pek çok eski futbolcu ve hakem, ekranlarda yorumculuk yaparak kariyerlerine yeni bir yön veriyor. Bu isimler arasında yer alan Nihat Kahveci de analizleri ve enerjisiyle beğeni topluyor. Tecrübeli ismin bu alandaki yıllık ücret talebine dair verdiği tepki dikkat çekti.

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Saha içindeki başarılı kariyerini sürdürüyor.

Saha içindeki başarılı kariyerini sürdürüyor.

Kahveci altyapısında yetiştiği Beşiktaş'tan Sociedad'a oradan Villarreal'e giden milli takımın vazgeçilmezlerinden olan bir isim. Futbolculuktaki bu başarısını yorumculuğa da taşıyan Nihat Kahveci aranan isimlerden oldu.

İbrahim Seten de başarılı yorumcunun ücret talebini açıkladı.

İbrahim Seten de başarılı yorumcunun ücret talebini açıkladı.

İbrahim Seten Sansürsüz Futbol programında 'teyide muhtaç tabi' diyerek teyit etmeden önemli bir iddiada bulundu. 

İddiasına göre 'haftada iki YouTube, iki TV programı için aylık 4 milyon Lira istemiş. Yani 100 bin Dolar. Bu 1.2 milyon Dolar manasına en kötü ihtimalle bir milyon Dolar manasına gelir' dedi.

İddialarına Nihat Kahveci'nin eşini de ekledi.

İddialarına Nihat Kahveci'nin eşini de ekledi.

Seten, 'Bu işi Ekol TV bozdu. Sergen Yalçın'a onlar bir milyon dolar verdi. Şimdi 'ben de Nihat'ım ben de alırım' diyordur. Nihat'ın bir de eşi var, Funda Hanım, yükselişinde payı olan bu piyasaya hakim biri. Diyordur ki 'Benim kocam Sociedad'da oynamış, İspanya'yı almış götürmüş; Sergen Siirt Jetpa'ya gitmiş, Türkiye dışına çıkmamış, kocam İspanya gol kralı olmuş' diyerek kocasını konumlamıştır' dedi.

Seten bu kanalın NOW olduğunu iddia ederek, Kahveci'nin talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Nihat Kahveci'den yanıt: "Bir kelime doğru aradım"

Nihat Kahveci'den yanıt: "Bir kelime doğru aradım"

Nihat Kahveci, X'te paylaşılan bu videoya tepki gösterdi ve 'Bir kelime doğru aradım inanın bulamadım. Biricik eşimin ismi dahil. Adı Fulya' yorumu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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