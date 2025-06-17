Nihat Kahveci, Yorumculuk İçin Yıllık 1 Milyon Euro İstediği İddialarına Tepki Gösterdi

Seten, 'Bu işi Ekol TV bozdu. Sergen Yalçın'a onlar bir milyon dolar verdi. Şimdi 'ben de Nihat'ım ben de alırım' diyordur. Nihat'ın bir de eşi var, Funda Hanım, yükselişinde payı olan bu piyasaya hakim biri. Diyordur ki 'Benim kocam Sociedad'da oynamış, İspanya'yı almış götürmüş; Sergen Siirt Jetpa'ya gitmiş, Türkiye dışına çıkmamış, kocam İspanya gol kralı olmuş' diyerek kocasını konumlamıştır' dedi.

Seten bu kanalın NOW olduğunu iddia ederek, Kahveci'nin talebinin kabul edilmediğini söyledi.