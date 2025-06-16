Kyle Walker'dan Fenerbahçe'ye Transfer Şartı

Ertan Süzgün, yıldız oyuncunun sözleşme imzalamadan önce yapılacak transferleri görmek istediğini aktardı:

'Kyle Walker, imza atmadan önce kurulacak kadroyu ve yapılacak transferleri görmek istiyor. Güçlü bir kadro, net bir plan ve proje talep ediyor. Bu noktada biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.”