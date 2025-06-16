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Kyle Walker'dan Fenerbahçe'ye Transfer Şartı

Kyle Walker'dan Fenerbahçe'ye Transfer Şartı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 22:06

Manchester City ile yollarını ayırması beklenen ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan  Kyle Walker'dan sarı-lacivertli kulübe mesaj geldi. Kariyerinin son yıllarına giren İngiliz oyuncunun kararını kurulacak kadroya göre vereceği belirtildi. (Ertan Süzgün)

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Resmi teklif yapılmıştı

Resmi teklif yapılmıştı

Osayi Samuel'in olası ayrılığında oluşacak boşluk için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sezonu Milan'da kiralık olarak noktalayan Manchester City'nin 35 yaşındaki savunmacısı Kyle Walker'a resmi teklif yapmıştı. TRT Spor'un aktardığına göre, Walker sarı-lacivertli kulüpten iki yıllık sözleşme talep etmiş, Mourinho da transferin bir an önce tamamlanmasını istemişti.

Kadroya göre kararı verecek

Kadroya göre kararı verecek

Ertan Süzgün, yıldız oyuncunun sözleşme imzalamadan önce yapılacak transferleri görmek istediğini aktardı:

'Kyle Walker, imza atmadan önce kurulacak kadroyu ve yapılacak transferleri görmek istiyor. Güçlü bir kadro, net bir plan ve proje talep ediyor. Bu noktada biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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