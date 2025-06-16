Kyle Walker'dan Fenerbahçe'ye Transfer Şartı
Manchester City ile yollarını ayırması beklenen ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kyle Walker'dan sarı-lacivertli kulübe mesaj geldi. Kariyerinin son yıllarına giren İngiliz oyuncunun kararını kurulacak kadroya göre vereceği belirtildi. (Ertan Süzgün)
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Kadroya göre kararı verecek
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