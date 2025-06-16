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Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile Anlaştı: Tek Sorun Bonservis

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile Anlaştı: Tek Sorun Bonservis

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 20:06

Leroy Sane ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile de anlaştı ancak İtalya ekibinin bonservis beklentisinin transferi zora sokacağı belirtildi. (Yağız Sabuncuoğlu)

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Babası "İnşallah Galatasarayımıza gelirsin" demişti

Babası "İnşallah Galatasarayımıza gelirsin" demişti

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Instagram hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşmış, gönderiye 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' notunu düşmüştü.

"Oyuncu tarafında sorun yok"

"Oyuncu tarafında sorun yok"

Yağız Sabuncuoğlu, 31 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a gelmek istediğini ifade ederken Inter'ın Hakan için 35 milyon euro bonservis bedeli istediğini aktardı:

'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmek istiyor ancak bonservisi için Inter 35 milyon euro istiyor. Bonservis konusunda indirime gidilmezse; transferin olma ihtimali düşük. Oyuncu tarafında sorun yok.'

Bu sezonki performansı

Bu sezonki performansı

İtalya ekibiyle 2027'nin Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu, bu sezon 47 maçta görev aldı ve bu maçlarda takımına 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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