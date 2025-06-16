Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile Anlaştı: Tek Sorun Bonservis
Leroy Sane ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile de anlaştı ancak İtalya ekibinin bonservis beklentisinin transferi zora sokacağı belirtildi. (Yağız Sabuncuoğlu)
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