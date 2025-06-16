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As Oyuncular Geri Döndü: Santarelli'nin Kadro Tercihine Gelen Tepkiler

As Oyuncular Geri Döndü: Santarelli'nin Kadro Tercihine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 18:02

Milletler Ligi'ndeki ilk dört maçından galibiyetle ayrılan A Milli Voleybol Takımımız'da turnuvanın ikinci haftasında parkeye çıkacak isimler belli oldu. Voleybolseveler sosyal medyada İtalyan çalıştırının kararını genel anlamda doğru buldu.

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Filenin Sultanları'nda as isimler yeniden kadroda: Alexia yok

Filenin Sultanları'nda as isimler yeniden kadroda: Alexia yok

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Milletler Ligi İstanbul etabının kadrosu açıklandı. Çin etabında kadroda bulunmayan, dinlendirilen Vargas, Zehra, Gizem, Ebrar ve Cansu kritik maçlar için takıma dahil edildi. Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük'ün rezerv oyuncular olarak takımda bulunacağı belirtildi.

Alexia'nın kadroda olmama sebebi

Alexia'nın kadroda olmama sebebi

Kurallar gereği Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yalnızca bir devşirme oyuncu kadroya yazılabiliyor. Bu sebepten Alexia kadroya alınamadı, 2 Temmuz'dan sonra Vargas, Alexia ve Sinead Jack Kısal üçlüsünden ikisi aynı anda takımda olabilecek.

Peki voleybolseverler sosyal medyada kadro için ne diyor? İşte takıma gelen yorumlardan birkaçı 👇

Peki voleybolseverler sosyal medyada kadro için ne diyor? İşte takıma gelen yorumlardan birkaçı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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