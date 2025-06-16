As Oyuncular Geri Döndü: Santarelli'nin Kadro Tercihine Gelen Tepkiler
Milletler Ligi'ndeki ilk dört maçından galibiyetle ayrılan A Milli Voleybol Takımımız'da turnuvanın ikinci haftasında parkeye çıkacak isimler belli oldu. Voleybolseveler sosyal medyada İtalyan çalıştırının kararını genel anlamda doğru buldu.
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Filenin Sultanları'nda as isimler yeniden kadroda: Alexia yok
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Alexia'nın kadroda olmama sebebi
Peki voleybolseverler sosyal medyada kadro için ne diyor? İşte takıma gelen yorumlardan birkaçı 👇
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