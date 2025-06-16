Eski Formaları Özleyen Futbolseverlerden TFF'ye Yazı Stili İsyanı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2012 yılında yayımladığı Sportif Ekipman Talimatnamesi ile birlikte profesyonel liglerde forma isim ve numaralarında Arial yazı tipinin kullanılmasını zorunlu hale getirmişti.

2013-2014 sezonuyla birlikte hayatımıza giren Arial'in tercih edilme sebebi ise 'sade ve okunabilir bir yazı tipi olduğu için' olarak ifade edilmişti.

Ancak yıllar geçtikçe bu kural, taraftarların gözünde estetikten uzak, yaratıcılığı engelleyen bir zorunluluk haline geldi. 12 sene sonunda artık bu kuralda değişime gidilmesi gerektiğine inanılıyor.