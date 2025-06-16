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Eski Formaları Özleyen Futbolseverlerden TFF'ye Yazı Stili İsyanı

Eski Formaları Özleyen Futbolseverlerden TFF'ye Yazı Stili İsyanı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 19:15

Ülkemizdeki tüm profesyonel futbol liglerinde forma isim ve numaralarında zorunlu olan Arial font kullanımı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Taraftarlar, bu uygulamanın artık terk edilmesi gerektiğini savunuyor. Ortak görüş, kulüplerin forma yazı tipi seçiminde özgür olması yönünde.

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Yıllardır formalarda kullanımı zorunlu tutulan Arial yazı tipi, futbolseverlerin sabrını taşırmış durumda

Yıllardır formalarda kullanımı zorunlu tutulan Arial yazı tipi, futbolseverlerin sabrını taşırmış durumda

Türkiye Futbol Federasyonu, 2012 yılında yayımladığı Sportif Ekipman Talimatnamesi ile birlikte  profesyonel liglerde forma isim ve numaralarında Arial yazı tipinin kullanılmasını zorunlu hale getirmişti. 

2013-2014 sezonuyla birlikte hayatımıza giren Arial'in tercih edilme sebebi ise 'sade ve okunabilir bir yazı tipi olduğu için' olarak ifade edilmişti.

Ancak yıllar geçtikçe bu kural, taraftarların gözünde estetikten uzak, yaratıcılığı engelleyen bir zorunluluk haline geldi. 12 sene sonunda artık bu kuralda değişime gidilmesi gerektiğine inanılıyor.

"Arialout" etiketi açıldı

"Arialout" etiketi açıldı
twitter.com

Futbolseverler, TFF'ye sesini duyurmak için X'te harekete geçti. 'arialout' etiketi altında tepkiler dile getiriliyor, eski ve diğer liglerdeki formalara dikkat çekiliyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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