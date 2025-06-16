Eski Formaları Özleyen Futbolseverlerden TFF'ye Yazı Stili İsyanı
Ülkemizdeki tüm profesyonel futbol liglerinde forma isim ve numaralarında zorunlu olan Arial font kullanımı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Taraftarlar, bu uygulamanın artık terk edilmesi gerektiğini savunuyor. Ortak görüş, kulüplerin forma yazı tipi seçiminde özgür olması yönünde.
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Yıllardır formalarda kullanımı zorunlu tutulan Arial yazı tipi, futbolseverlerin sabrını taşırmış durumda
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"Arialout" etiketi açıldı
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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